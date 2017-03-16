Министр иностранных дел, которому нечего сказать

Внешнеполитический курс при Дональде Трампе определяется не в Госдепе, а в Белом доме. Глава внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон молча мирится с этим, пишет колумнист Die Zeit Маттиас Насс.

"20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США - и с того времени на самом верху внешнеполитического ведомства США царит кадровый вакуум. (...) У Рекса Тиллерсона нет даже заместителя, - замечает автор. - Тот, кого он хотел бы видеть на этом посту - опытный дипломат Эллиот Абрамс - был отклонен главным советником Трампа Стивеном Бэнноном". А бывшему шефу Exxon, который мало что понимает в международной политике, сегодня особенно пригодились бы те, кто помог бы ему в разработке внешнеполитической концепции.

Как писала The Washington Post, "в последние два месяца ведомство Тиллерсона работало вхолостую". И на это есть причины, пишет немецкий журналист: "в большей степени, чем когда-либо, сегодня внешняя политика определяется Белым домом".

"В переговорах с представителями окружения Трампа Госдеп не играет никакой роли", - говорит Майкл Фукс из либерального аналитического центра Center for American Progress. Это находит свое отражение и в финансовом аспекте. "Трамп намерен увеличить бюджет Пентагона только в этом году на 54 млрд долларов - в том числе за счет сэкономленного за счет помощи на развитие и финансирования Госдепа. Бюджет ведомства Тиллерсона должен быть урезан почти на 40%. США должны будут закрыть многие консульства, чтобы хотя бы приблизиться к подобному сокращению".

Многие в Вашингтоне задаются вопросом, почему Тиллерсон идет на это. "Возглавляя Exxon, он стоял у руля действующего по всему миру концерна, целый аппарат сотрудников ждал его команд. Теперь он занимается мировой политикой, не имея штата сотрудников. Дипломаты, позитивно воспринимающие Тиллерсона, хвалят его терпение и стратегическое видение вопросов. Он справится, считают они, он думает на перспективу".

Возможно, полагает автор публикации, глава Госдепа пока не до конца понял, что, будучи политиком, он должен держать в курсе происходящего прессу, а вместе с ней и общественность. С момента его вступления в должность Тиллерсон не дал еще ни одной пресс-конференции, а во время фотографирования (в ходе официальных мероприятий) не отвечает на вопросы журналистов.