У Путина есть проблема с химическим оружием

"Российский президент Владимир Путин безразлично пожимал плечами в ответ на критику его аннексии Крыма, на санкции за его вмешательство на Украине и нападки за российское вмешательство в выборы в США. Но отмахнуться от возмущения, которое вызвало на международной арене применение химического вещества в государстве, входящем в НАТО, будет гораздо труднее", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

По мнению автора, американские и европейские должностные лица не особенно переживают за Украину. Вашингтону оказалось трудно заручиться содействием европейцев, принимая меры в ответ на вмешательство в выборы. Но нарушение Конвенции о химическом оружии, подписанной 192 государствами, чревато гораздо более серьезными санкциями, чем те, которым Россия подверглась до сих пор.

Пересказав аргументы о непричастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - выступление российского полпреда Небензи в СБ ООН в среду, автор заявляет, что доводы слабые.

"Утверждения Небензи о веществе "Новичок" тщательно сформулированы так, чтобы отрицать то, чего британская сторона не утверждает", - пишет Бершидский. Разработки проводились в СССР, а не в РФ, программа называлась "Фолиант". "Но это не исключает возможности того, что Россия сохранила как запасы, так и производство этих химических веществ", - пишет он.

"Требования Небензи рассматривать этот инцидент в рамках Конвенции о химическом оружии и силами ОЗХО - еще одна причина считать его аргумент неосновательным", - пишет автор. Химик Вил Мирзаянов написал в своей книге "Государственные тайны" ("State Secrets"), что "вещества (класса "Новичок". - Прим. ред.) A-230, A-232, а также их прекурсоры и бинарные компоненты не включены в список контролируемых соединений в Конвенции".

Если хранение или производство этих веществ не запрещено Конвенцией, России формально "нечего бояться или скрывать", сказал Небензя. Но Бершидский сомневается, что в данном случае международное сообщество предпочтет опираться на букву, а не на дух документа, призванного запретить все химическое оружие массового поражения.

"Остается финальный элемент доводов Небензи - то, что у западных стран, вероятно, были возможности для производства химиката, примененного против Скрипаля, а Россия ничего не выиграла бы от его применения. По-моему, это трудно обосновать. Покушения на людей, которых российская разведка считает предателями (будь то Скрипаль или Александр Литвиненко, в 2006 году отравленный в Великобритании полонием), призваны донести мысль, что предатели нигде не находятся в безопасности. На президентских выборах столь решительные действия могут только помочь Путину: его ключевой электорат одобряет такие демонстрации силы и коварства. Но выборы в любом случае не являются ни свободными, ни справедливыми, так что нет резонов заводить об этом речь. Что касается ЧМ по футболу, отменять его уже поздно, и Англия ничего не предприняла для отзыва своей команды с чемпионата", - пишет автор.

"Великобритания определенно не заинтересована в том, чтобы применять нервно-паралитическое вещество на собственной территории просто чтобы досадить России", - говорится в статье.

Бершидский делает вывод: Запад не будет вести войну из-за дела Скрипаля, но ужесточение санкций внезапно стало возможным.