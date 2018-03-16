Российский социологический центр занимается "самоцензурой" по мере приближения перевыборов Владимира Путина

"Наступают последние дни президентской предвыборной кампании в России", - пишет европейский корреспондент ABC News Джеймс Глендэй.

"Страну повсеместно обвиняют в нападении на бывшего шпиона в Англии при помощи нервно-паралитического вещества; единственный кандидат, который сможет победить на выборах, Владимир Путин, обещает отправить миссию на Марс, а крупнейший в стране независимый социологический центр не публикует результаты своих исследований, потому что боится закрытия", - говорится в статье.

"Сейчас мы занимаемся самоцензурой, потому что не хотим, чтобы казалось, будто мы вмешиваемся в выборы", - говорит социолог "Левада-центра" Денис Волков.

"Левада-центр", объявленный "иностранным агентом" в 2016 году, не является зарубежной компанией, но получал иностранное финансирование, так что в течение всей президентской кампании он проводил опросы, но не опубликует их, пока не будут объявлены окончательные результаты голосования, поясняет автор.

"Это касается не только публикации результатов опросов, мы также не должны давать комментарии российским СМИ", - сказал Волков.

"Левада-центр" ожидает, что Путин победит на выборах в это воскресенье, набрав больше 70% голосов. "Гораздо более спорным вопросом является явка, потому что, по некоторым предположениям, Кремль хочет гарантировать, чтобы она тоже превысила 70%", - говорится в статье.

Волков, тщательно подбирая слова, сказал, что он "не понимает причин такого оптимизма".