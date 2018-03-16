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16 марта 2018 г.
16 марта 2018 г.

Брианна Сэкс | BuzzFeed

Ванесса Трамп подала на развод с Дональдом Трампом-младшим

"Ванесса Трамп подала на развод с Дональдом Трампом-младшим после почти 12 лет брака, согласно судебным протоколам и заявлению четы", - передает Брианна Сэкс в Buzzfeed.

"В четверг Ванесса Трамп подала на развод в бесспорном порядке в Верховый суд Манхэттена, по данным газеты The New York Post, которая первой сообщила данную новость. Это означает, что Ванесса не будет бороться со старшим сыном президента за опекунство над детьми или за совместные активы, пояснило издание", - говорится в статье.

"Чета подтвердила, что собирается расстаться, в четверг вечером. У Трампов пятеро детей в возрасте 10, 9, 6, 5 и 3 лет", - сообщает журналистка.

Сэкс пересказывает статью из The New York Post, в которой говорится, что причина развода - беспрерывные отлучки Дональда Трампа-мл. и его сомнительные действия в Twitter. Так, недавно он лайкнул два твита о теории заговоров по поводу подростка, устроившего стрельбу в школе во Флориде. А на Хэллоуин он сообщил, что хочет отобрать половину конфет у своей трехлетней дочери и отдать их другому ребенку, чтобы преподать ей урок социализма.

"Ванесса подала на развод в тот самый день, когда спецпрокурор Белого дома Роберт Мюллер, расследующий обстоятельства встречи Трампа-мл. с россиянами по поводу компрометирующей информации о Хиллари Клинтон, затребовал документы о бизнесе президентской семьи. Дональд вместе с братом Эриком управляли этой организацией с тех пор, как их отец стал президентом", - говорится в статье.

Источник: BuzzFeed


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