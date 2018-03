16 марта 2018 г. Николас Бленфорд | The Christian Science Monitor Российско-ливанская сделка? Что возрождающаяся держава видит в маленьком соседе Сирии "С первого взгляда, может показаться неясным, почему возрождающаяся мировая держава Россия, наслаждающаяся успехом после восстановления своих региональных позиций в Сирии, демонстрирует большую заинтересованность в Ливане", - пишет корреспондент The Christian Science Monitor Николас Бленфорд. "Маленькая страна Восточного Средиземноморья, некогда вассальное государство своего гораздо более влиятельного соседа Сирии, бывшего советского сателлита, борется с большим количеством политических и экономических проблем", - отмечает автор статьи. США и Россия все больше демонстрируют признаки противоборства в Сирии, и в этом контексте Москва, кажется, рассчитывает, что она сможет получить рычаги влияния на Вашингтон, расширив влияние в Ливане, говорится в статье. Россия предлагает Ливану договор на продажу оружия стоимостью в 1 млрд долларов и, по сообщениям, стремится к соглашению по военному сотрудничеству. Этот маневр может подорвать существующую американскую программу военной помощи, а это поставки оружия и военной техники и подготовка военнослужащих на 1,6 млрд долларов, которые армия Ливана получила с 2006 года, отмечает издание. Более того, аналитики предупреждают, что Ливан может даже столкнуться с американскими санкциями, если будет иметь дело с российскими компаниями, производящими оружие, которые оказались в черном списке в соответствии с "Законом о противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят прошлым летом против России, Северной Кореи и Ирана. "Санкции за связи, согласно CAATSA, могут сделать Ливан региональным парией с неясными долговременными последствиями для его стабильности, - говорит Арам Нергуйзян, глава консалтинговой компании Mortons Group (Вашингтон). - В конце концов, ливанцы должны понимать: администрация Трампа может, как представляется, искать новые способы взаимодействия с Россией в сфере общих интересов, однако сотрудничество таких стран, как Ливан, с Россией продолжает рассматриваться (...) американскими властями с чрезвычайной враждебностью". Тем не менее, правительство Ливана стремится установить более тесные связи с Россией - возможно, в знак признания растущего влияния Москвы в непосредственной близости от Ливана. В сентябре прошлого года премьер-министр Саад Харири посетил Россию, где он стремился к двустороннему экономическому и военному сотрудничеству и обсудил с президентом Путиным "военную помощь России и пути развития этих отношений". Впрочем, критики американской программы утверждают, что США тратят деньги налогоплательщиков на финансирование ливанской армии, которую они обвиняют в сотрудничестве с "Хизбаллой", отмечает автор статьи. "Если мы пытались сделать [ливанскую армию] противовесом "Хизбалле", то потерпели неудачу", - говорит Эллиот Абрамс, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (Нью-Йорк). С другой стороны, если США откажутся от своей программы поддержки армии, это значительно снизит влияние Вашингтона в Ливане и позволит другим игрокам, таким как Россия и Иран (который также предлагал военную технику ливанской армии), заполнить вакуум, считают аналитики. Для некоторых в Ливане усиление влияния России могло бы послужить желанным противовесом власти "Хизбаллы" и косвенно ее спонсора Ирана, отмечает Бленфорд. И по этой причине политические оппоненты "Хизбаллы" в Ливане могут стремиться к расширению связей с Россией, даже рискуя вызвать гнев США, пишет он. Источник: The Christian Science Monitor