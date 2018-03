16 марта 2018 г. Джереми Корбин | The Guardian Нападение в Солсбери было ужасным. Но мы должны избежать сползания к конфликту Нападение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию - "ужасающее событие, которое, прежде всего, требует самого дотошного и кропотливого уголовного расследования силами нашей полиции и спецслужб", пишет в своей статье в The Guardian лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин. По мнению автора, британские силовики вправе ожидать, что их работе будет оказана всесторонняя поддержка, а британская общественность - что политические лидеры будут мыслить уравновешенно и реагировать взвешенно. "В лихорадочной парламентской атмосфере спешка, сильно опережающая сбор доказательств полицией, не приносит пользы ни правосудию, ни нашей национальной безопасности", - заявляет Корбин. "Российские власти следует привлечь к ответственности на основе доказательств, и наш ответ должен быть как решительным, так и пропорциональным", - пишет Корбин. Он подчеркивает, что Лейбористская партия ни в коей мере не сторонница российского режима Путина. "Однако это не означает, что нам следует смириться с "новой холодной войной" - с эскалацией расходов на вооружения, с конфликтами по всей планете, которые осуществляются чужими руками, с маккартистской нетерпимостью к инакомыслию. Отнюдь, Британия должна непоколебимо следовать своим законам и ценностям. А они должны сопутствовать внешней политике, цель которой - использовать любой шанс на ослабление трений и конфликтов везде, где это возможно", - продолжает автор. Корбин также полагает: "Мы в Британии должны прекратить обслуживание российского кумовского капитализма и коррумпированных миллиардеров, использующих Лондон для защиты своих богатств". Он клянется: лейбористы будут добиваться от нынешнего британского правительства, чтобы оно всецело поддержало санкции в отношении нарушителей прав человека, а также более широкие меры против отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Корбин предостерегает, что слишком часто видел, как при международных кризисах эмоции и поспешные выводы брали верх над здравомыслием. "Если мы хотим остановить сползание к конфликту, то продолжающиеся негативные последствия краха СССР и практического краха российского государства в 90-е годы следует устранять средствами международного права и дипломатии", - заключает автор. Источник: The Guardian