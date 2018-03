16 марта 2018 г. Ивен МакАскилл | The Guardian Заявления Великобритании поставлены под вопрос: высказываются сомнения в происхождении "Новичка" Журналист The Guardian Ивен МакАскилл в своей статье приводит доводы тех, кто сомневается в причастности России к нападению на Сергея Скрипаля в Солсбери. В ноябре прошлого года в Гааге у штаб-квартиры организации, ответственной за ликвидацию химоружия, была открыта мемориальная доска в честь уничтожения последних российских запасов. Теперь возникает вопрос, все ли российские химические вооружения были учтены. Тереза Мэй идентифицировала использованное при нападении в Солсбери вещество как российскую разработку "Новичок". Она сообщила Палате общин, что Россия не предоставила объяснений, почему у нее была "незадекларированная программа химоружия, нарушающая международное право". Джереми Корбин, лидер лейбористов, усомнился в наличии каких-либо доказательств относительно места производства вещества. "Этот обмен мнениями спровоцировал спор, напоминающий тот, что предшествовал вторжению в Ирак в 2003 году, по поводу того, действительно ли инспекторы ООН по вооружениям проконтролировали ликвидацию всего оружия массового уничтожения в стране или же у Саддама Хусейна сохранились секретные скрытые склады", - отмечается в статье. В соцсетях приводились доводы в пользу того, что "Новичок" мог поступить из других регионов бывшего Советского Союза, таких как Узбекистан, Казахстан или Украина, или же от негосударственных групп, возможно, преступных. "Годы после падения Берлинской стены были хаотичными. Из лабораторий по созданию химоружия и складов по всему Советскому Союзу уходили сотрудники, которым больше не платили. Безопасность практически не обеспечивалась, и объекты были оставлены на милость криминальных группировок или разочарованного персонала, стремящегося получить прибавку к зарплате", - указывает The Guardian. Эксперт по биологическому и химическому оружию Эми Смитсон сказала агентству Reuters: "Мог ли кто-нибудь вывезти что-то контрабандой? Я бы точно не стала исключать такую возможность, особенно если это небольшое количество и особенно ввиду того, насколько слабой была безопасность на российских химических объектах в начале 1990-х годов". Согласно британскому эксперту Хэмишу де Бреттон-Гордону, "Новичок" разработали в лабораторном комплексе "Шиханы". По словам перебежавшего в США российского химика Вила Мирзаянова, испытывали его в Нукусе, в Узбекистане. "Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей, посещавший объект в Нукусе, рассказал, что демонтировали его с помощью США", - пишет издание. Мюррей - один из тех, кто скептически относится к обвинениям Великобритании. В своем блоге он написал: "Те же люди, которые уверяли вас, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения, теперь убеждают вас в том, что Владимир Путин применяет нервно-паралитические вещества "Новичок" для нападения на людей на британской земле". Российский юрист Борис Кузнецов сообщил Reuters, что предлагал передать британским властям файл, который может иметь отношение к делу Солсбери. В нем содержатся подробности инцидента 1995 года, когда российского банкира и его секретаря убили с помощью яда в телефонной трубке. Яд - ампулу в подарочной упаковке - через посредников продавал сотрудник государственной химической лаборатории, чтобы выплачивать свои долги. Крейг Мюррей сообщил The Guardian, что намерен оспаривать линию властей, несмотря на небывалый уровень оскорблений в его адрес в соцсетях. Он сказал: "Нет доказательств того, что это была Россия. Я не исключаю, что это могла быть Россия, но не вижу мотива. Я хочу понять, где здесь доказательства. Любого, кто выражает сомнения, считают врагом государства". Источник: The Guardian