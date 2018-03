16 марта 2018 г. Джон Грейс | The Guardian Гэвин Уильямсон вжился в образ рядового Пайка, чтобы сказать Путину суровые слова Обозреватель The Guardian Джон Грейс, специализирующийся на жанре политических юморесок, обратил внимание на речь министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, которую тот произнес в четверг. По мнению автора, Уильямсон неутомимо рекламирует как самого себя, так и вооруженные силы, надеясь сделаться премьер-министром, но есть одна помеха: "он больше похож на незадачливого рядового Пайка из сериала "Папашина армия", чем на пятизвездного генерала с мясистым подбородком". "Нет смысла в том, чтобы Британия пыталась применить мягкую силу, если она не может подкрепить ее жесткой силой", - излагает автор содержание речи. "Мысленно Уильямсон тратил миллиарды и миллиарды на танки, подлодки, атомные бомбы, пушки и десятки тысяч дополнительных военнослужащих. В реальности он объявил о программе вакцинации от сибирской язвы, модернизации Портон-Даун за 48 млн фунтов (в Портон-Даун находится Оборонная научно-техническая лаборатория Министерства обороны Великобритании. - Прим. ред.) и о локаторе выстрелов за 4 млн фунтов. Казалось, это много шума из ничего", - говорится в статье. "Логично, что все вопросы задавали о Солсбери и русских. Страна - нет, вся планета - хотела услышать, как британский министр обороны делает свое первое официальное заявление в момент национального кризиса. И он сказал: "Пусть русские отойдут и заткнутся", - пишет автор. И иронично комментирует: "В Кремле Владимир Путин впал в крайнее замешательство. С ним еще никто так не разговаривал. По крайней мере, со времен детского сада. Что ему делать - сначала отойти, а потом заткнуться? Или сначала заткнуться, а потом отойти? Или то и другое одновременно - постепенно умолкать, удаляясь? Решения, решения". Уильямсон заявил, подразумевая отношения с Россией: "Давайте взглянем правде в лицо, отношения не то чтобы хорошие, верно?" Дальнейшие слова обозреватель пересказывает так: "Затем он углубился в семантику. Мы пока не на уровне холодной войны. Но стало как-то прохладно. Даже исключительно прохладно". Журналист пришел к выводу, что Уильямсон получил удовольствие от своей речи, поскольку сейчас один из самых удачных моментов для того, чтобы быть министром обороны Британии. Источник: The Guardian