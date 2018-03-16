Давление на Россию нарастает, и нам пора спросить себя, подходящее ли сейчас время для "Брекзита"

"Пожалуй, это фантазия, причем опасная, предполагать, что Великобритания может в одиночку "победить" в новой холодной войне с Россией. Однако вполне возможно, что Россию можно будет как минимум обуздать и сдержать, если она получит единый и эффективный ответ от западных держав", - рассуждает редакция Independent.

"Становится все яснее, что Владимир Путин превращает Россию в отщепенческий режим, стряхивая оставшиеся на ней международные обязательства и игнорируя верховенство закона в своей стране и за рубежом. Россия, как напомнил нам министр иностранных дел Борис Джонсон, может чувствовать себя униженной и уязвимой со времен окончания холодной войны и распада Советского Союза. Тогда она потеряла свои буферные государства-спутники и свои военные альянсы, но это не оправдывает убийство ее "врагов", живущих в других странах - да и кого бы то ни было еще, вообще-то", - говорится в статье.

"Так что Россия могла неверно оценить вероятную реакцию на ее покушение на убийство и масштаб международного осуждения и санкций, которые наверняка последуют, а также дипломатическую изоляцию. Похоже, чемпионат мира ФИФА, который, пожалуй, ни в коем случае не следовало проводить в России, будет плачевным, безрадостным мероприятием для всех, кто решит на нем показаться. В любом случае Путин, возможно, лишний раз обдумает свои будущие планы выслеживать перебежчиков, диссидентов и политических оппонентов", - указывают журналисты.

"Сравнения с 1930-ми годами и холодной войной - преувеличения, однако мир переживает опасный поворотный момент. Три мировые сверхдержавы маневрируют и толкаются. Америка начинает бессмысленную холодную войну с остальным миром, направленную, главным образом, против Китая. Россия же начинает новую холодную войну со всеми, кто, по ее мнению, встал у нее на пути, и, очевидно, с наслаждением вмешивается в американскую политику. После слабо замаскированного вторжения России в украинский Крым и на восток Украины ее территориальные амбиции в Евразии стали ясны. Вот почему балтийские республики Эстония, Латвия и Литва, входившие некогда в состав СССР и являющиеся членами ЕС и НАТО, заслуживают активной поддержки со стороны Запада. По этим же причинам нейтральные ранее европейские государства, такие как Финляндия, Австрия и Швеция, пересматривают свои оборонные нужды и обсуждают возможность членства в НАТО. "Брекзит" тоже дестабилизирует экономическую солидарность и безопасность Западной Европы, причем в этом нет никакой необходимости", - говорится в статье.