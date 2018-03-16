Публичный вызов России со стороны союзников Великобритании еще может обернуться бездействием

"Правительство Великобритании заявило, что пользуется полной поддержкой своих международных союзников в своем конфликте с Россией. Нам говорят, что активные ответные меры будут приняты против Владимира Путина единым фронтом", - пишет Independent.

"Нам придется подождать, чтобы увидеть, действительно ли это будет так. Более ранние выражения международной солидарности вслед за убийством Александра Литвиненко, в котором также обвиняли Кремль, в итоге практически ни к чему не привели", - отмечает автор статьи Ким Сенгупта.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что президент Макрон сообщит об ответных мерах в ближайшие дни. "Очевидным и эффективным шагом стала бы отмена его визита в Россию, который должен состояться через два месяца", - считает автор. Впрочем, полагает он, не стоит затаивать дыхание в предвкушении этого, мы скорее увидим, чем не увидим, как Макрон пожимает руку Путину в Москве.

Президент Трамп на вопрос о том, считает ли он, что это Россия стояла за атакой в Солсбери, сказал: "Вроде бы похоже на то".

В четверг лидеры Британии, США, Франции и Германии осудили атаку. В заявлении ее назвали "покушением на британский суверенитет" и продолжили: "Это угрожает безопасности нас всех. Великобритания обстоятельно проинформировала своих союзников, и весьма вероятно, что Россия несет ответственность за эту атаку".

После выступления Терезы Мэй в Палате общин в среду Иэн Данкен Смит поднял вопрос о "Северном потоке-2" - проекте, в котором участвуют Берлин и Москва, в результате которого должен быть построен трубопровод, непосредственно подающий российский газ в Германию, пишет издание.

Трубопровод, по словам Данкена Смита, даст Москве "беспрецедентную возможность запугивать Украину и восточноевропейские страны", одновременно весьма обогатив Россию. Может ли премьер-министр попросить немецкое правительство выйти из этого проекта в рамках согласованных действий? - спросил он.

"Все, что Мэй смогла сказать в ответ, это то, что "Северный поток-2" обсуждался с европейскими союзниками в прошлом. Повторюсь, нам следует подождать, чтобы увидеть, как далеко зайдет солидарность союзников в новой холодной войне Британии с Кремлем", - заключает автор.