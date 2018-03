16 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Как отреагирует Запад на атаку в Солсбери: единый фронт или бездействие? СМИ со ссылкой на британскую разведку сообщают о "чемоданном плане" отравления двойного агента Скрипаля. Однако не все эксперты и политики согласны с версией о российском следе: высказываются сомнения в происхождении нервно-паралитического вещества "Новичок" и призывы не допустить спешки в политических решениях. "Публичный вызов России со стороны союзников Великобритании еще может обернуться бездействием", беспокоятся обозреватели. The Telegraph описывает "чемоданный план" отравления шпиона": как сообщает британское издание со ссылкой на разведслужбы, нервно-паралитическое вещество "Новичок" "было подложено в багаж дочери Сергея Скрипаля" еще до ее отъезда из Москвы. Высокопоставленные источники Telegraph "работают над теорией, что токсическим веществом была пропитана какая-то одежда, косметика или что-то еще, находившееся в подарке, который был вскрыт в его доме в Солсбери; это значит, что мисс Скрипаль была намеренно выбрана в качестве мишени при попытке добраться до ее отца", - поясняют журналисты Роберт Мендик, Патрик Соуэр, Мартин Эванс и Виктория Уорд. "Контртеррористическая полиция и MI-5, которые охотятся на предполагаемых убийц, больше не считают, что группа киллеров, которую поддерживал Кремль, вообще въехала в Великобританию. А потому британским властям будет гораздо труднее установить, кто именно совершил покушение на жизнь 66-летнего полковника и его дочери", - сообщает издание. Газета отмечает, что, по ее сведениям, сержант полиции Ник Бейли, также госпитализированный, "отравился в доме полковника Скрипаля". "Это подкрепляет мнение, что мисс Скрипаль непреднамеренно привезла яд в дом. Она прибыла в Великобританию 3 марта авиарейсом из Москвы, который, по сообщению полиции, приземлился в 14:40. Один источник сказал, что убийцам было легко проникнуть в квартиру Скрипаль в Москве и подложить нервно-паралитическое вещество в ее багаж", - говорится в статье. Однако эти утверждения поставлены под вопрос: высказываются сомнения в происхождении "Новичка". Журналист The Guardian Ивен МакАскилл в своей статье приводит доводы тех, кто сомневается в причастности России к нападению в Солсбери. Тереза Мэй идентифицировала использованное при нападении в Солсбери вещество как российскую разработку "Новичок". Джереми Корбин, лидер лейбористов, усомнился в наличии доказательств относительно места производства вещества. "Этот обмен мнениями спровоцировал спор, напоминающий тот, что предшествовал вторжению в Ирак в 2003 году" по поводу оружия массового уничтожения, отмечается в статье. В соцсетях приводились доводы в пользу того, что "Новичок" мог поступить из других регионов бывшего Советского Союза, таких как Узбекистан, Казахстан или Украина, или же от негосударственных групп, возможно, преступных. Эксперт по биологическому и химическому оружию Эми Смитсон сказала агентству Reuters: "Мог ли кто-нибудь вывезти что-то контрабандой? Я бы точно не стала исключать такую возможность, особенно если это небольшое количество и особенно ввиду того, насколько слабой была безопасность на российских химических объектах в начале 1990-х годов". Согласно британскому эксперту Хэмишу де Бреттон-Гордону, "Новичок" разработали в лабораторном комплексе "Шиханы". По словам перебежавшего в США российского химика Виля Мирзаянова, испытывали его в Нукусе, в Узбекистане. "Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей, посещавший объект в Нукусе, рассказал, что демонтировали его с помощью США", - пишет издание. Мюррей - один из тех, кто скептически относится к обвинениям Великобритании. В своем блоге он написал: "Те же люди, которые уверяли вас, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения, теперь убеждают вас в том, что Владимир Путин применяет нервно-паралитические вещества "Новичок" для нападения на людей на британской земле". Российский юрист Борис Кузнецов сообщил Reuters, что предлагал передать британским властям файл, который может иметь отношение к делу Солсбери. В нем содержатся подробности инцидента 1995 года, когда российского банкира и его секретаря убили с помощью яда в телефонной трубке. Яд продавал сотрудник государственной химической лаборатории. Крейг Мюррей сообщил The Guardian, что намерен оспаривать линию властей, несмотря на оскорбления в свой адрес в соцсетях. Он сказал: "Нет доказательств того, что это была Россия. Я не исключаю, что это могла быть Россия, но не вижу мотива. Я хочу понять, где здесь доказательства. Любого, кто выражает сомнения, считают врагом государства". "Нападение в Солсбери было ужасным. Но мы должны избежать сползания к конфликту" - призывает в заголовке своей статьи в The Guardian лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин. Нападение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию - "ужасающее событие, которое, прежде всего, требует самого дотошного и кропотливого уголовного расследования силами нашей полиции и спецслужб", пишет британский политик. "В лихорадочной парламентской атмосфере спешка, сильно опережающая сбор доказательств полицией, не приносит пользы ни правосудию, ни нашей национальной безопасности", - заявляет Корбин. "Российские власти следует привлечь к ответственности на основе доказательств, и наш ответ должен быть как решительным, так и пропорциональным", - пишет Корбин. Он подчеркивает, что Лейбористская партия не сторонница режима Путина. "Однако это не означает, что нам следует смириться с "новой холодной войной" - с эскалацией расходов на вооружения, с конфликтами по всей планете, которые осуществляются чужими руками, с маккартистской нетерпимостью к инакомыслию. Отнюдь, Британия должна непоколебимо следовать своим законам и ценностям. А они должны сопутствовать внешней политике, цель которой - использовать любой шанс на ослабление трений и конфликтов везде, где это возможно", - полагает автор. Запад, сплотившись, жестко реагирует на отравление бывшего двойного агента, пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенбергер. "Какими бы ни были мотивы тех, кто отдал приказ отравить бывшего двойного агента и его дочь в небольшом английском городке, одного им точно добиться не удалось: изоляции Соединенного Королевства. Главы государств и правительств ведущих мировых держав - США, Германии, Франции и Великобритании - возложили вину за инцидент на Россию", - говорится в статье. С одной стороны, единство реакции четырех стран связано непосредственно с самим преступлением, а точнее, с "применением на территории Европы смертоносного военного нервно-паралитического вещества, разработанного в России, впервые со времен окончания Второй мировой войны". С другой, продолжает журналист, оно связано с российской реакцией, в которой сквозит "сарказм, язвительность, отрицание и цинизм. К этой тактике Москва прибегает при любом удобном случае". "Принимать как данность российские козни, помогающие дестабилизации Запада и его общества, нельзя. Было иллюзией полагать, что Россия после окончания холодной войны станет (или захочет стать) такой же, как "мы". (...) При Путине Россия решила вернуть себе великодержавный статус при помощи демонстративных поз и агрессии, а также запугивания и брутальных жестов против всех тех, кого Кремль объявил врагами - как внутри страны, так и за ее пределами", - резюмирует корреспондент FAZ. После покушения на бывшего агента Скрипаля с использованием ядовитого вещества Запад на словах выразил свою солидарность с Великобританией. Однако вопрос о том, будут ли новые санкции против России, остается открытым, полагает Маркус Бекер, журналист немецкого издания Der Spiegel. "То, что другие страны ЕС смогут решиться на новые санкции против России, кажется спорным, - рассуждает автор. - Ведь уже в отношении существующих штрафных санкций, которые ЕС наложил на Россию в связи с аннексией Крыма и украинским кризисом, европейское единство дало значительную трещину. То, что ЕС сейчас еще раз усилит санкции, инсайдеры считают маловероятным". К тому же пока ни одно государство ЕС открыто не заявило о своей готовности к такому шагу в случае, если обвинения против Москвы будут доказаны, отмечается в публикации. "Беспокойство об экономике ограничивает и свободу действий британского правительства, а "Брекзит" сокращает ее дополнительно. Желаемый Мэй выход из таможенного союза и внутреннего рынка ЕС ставит под угрозу большую часть финансовых сделок Лондона с остальной Европой. В связи с этим растет зависимость Лондона от российских денег", - говорится в статье. "Великобритания, а также другие европейские страны должны скорректировать свою прежнюю политику открытости", - передает издание мнение Норберта Рёттгена, председателя комитета Бундестага по внешней политике и члена партии ХДС. "Публичный вызов России со стороны союзников Великобритании еще может обернуться бездействием" - утверждает в заголовке британская Independent. В четверг лидеры Британии, США, Франции и Германии осудили атаку в Солсбери как "покушение на британский суверенитет". "Нам говорят, что активные ответные меры будут приняты против Владимира Путина единым фронтом", - пишет автор статьи Ким Сенгупта. "Нам придется подождать, чтобы увидеть, действительно ли это будет так. Более ранние выражения международной солидарности вслед за убийством Александра Литвиненко, в котором также обвиняли Кремль, в итоге практически ни к чему не привели", - отмечает журналист. В заявлении Елисейского дворца говорится, что президент Макрон сообщит об ответных мерах в ближайшие дни. "Очевидным и эффективным шагом стала бы отмена его визита в Россию, который должен состояться через два месяца", - считает автор. Впрочем, мы скорее увидим, чем не увидим, как Макрон пожимает руку Путину в Москве. Президент Трамп на вопрос о том, считает ли он, что это Россия стояла за атакой в Солсбери, сказал: "Вроде бы похоже на то". После выступления Терезы Мэй в Палате общин в среду Иэн Данкен Смит поднял вопрос о "Северном потоке-2" - проекте, который даст Москве "беспрецедентную возможность запугивать Украину и восточноевропейские страны". Может ли премьер-министр попросить немецкое правительство выйти из этого проекта в рамках согласованных действий? - спросил он. "Все, что Мэй смогла сказать в ответ, это то, что "Северный поток-2" обсуждался с европейскими союзниками в прошлом. Повторюсь, нам следует подождать, чтобы увидеть, как далеко зайдет солидарность союзников в новой холодной войне Британии с Кремлем", - заключает автор. Также по теме: Михаил Ходорковский: "Каков будет следующий этап? Вирус? Биологическое оружие?" (Le Monde) Козни Владимира Путина (Le Temps)