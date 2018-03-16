Ирландию призывают прижать коррумпированных российских чиновников

"Билл Браудер, ведущий международный критик режима Путина, призвал Ирландию прижать коррумпированных российских чиновников, вложивших за рубежом миллиарды долларов, заработанных на незаконных сделках в России", - сообщает Джейсон Коркоран в Irish Times.

Журналист напоминает, что Браудер помог ряду стран принять "Законы Магнитского", но в Ирландии это не было сделано, так как в 2013 году российский посол предупредил, что принятие такого закона поставит под угрозу переговоры об усыновлении ирландцами российских сирот.

Браудер также привлек внимание Ирландии к исследованию "Тринити-колледжа" в Дублине, в ходе которого было обнаружено, что связанные с Россией компании с 2007 года накопили 103 млрд евро, пользуясь услугами Международного центра финансовых услуг в Дублине.

"В Ирландии много людей, которые делают ставку на русских и кормятся, обслуживая российские деньги, - сказал Браудер The Irish Times. - В Великобритании есть такая же проблема: у нас есть бухгалтеры, адвокаты, агенты по недвижимости, рестораторы, продавцы драгоценностей и прочее, питающиеся крохами со стола российских олигархов".

Автор статьи напоминает, что Браудера пригласили в Ирландию после его выступления на Парламентской ассамблее Организации безопасности и сотрудничества в Европе.

"Я приехал в Ирландию с целью попытаться убедить парламентский комитет нижней палаты ирландского парламента представить проект "Закона Магнитского" и получил необычайно много поддержки, - вспоминает Браудер. - Ирландия очень похожа на США и Великобританию с точки зрения правильного и неправильного, добра и зла, и мне было легко получить парламентскую резолюцию, призывающую правительство принять мой законопроект".

Однако, когда Браудер прибыл в Дублин второй раз в 2013 году, он обнаружил, что кампания застопорилась, говорится в статье.

"Тогда шло несколько процессов усыновления одновременно, и несколько парламентариев не захотели действовать. Так инициатива не сработала. Это был единственный случай, когда России удалось запугиванием заставить страну не принять "Закон Магнитского", - сообщил Браудер.