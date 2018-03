16 марта 2018 г. Джейсон Коркоран | The Irish Times Ирландию призывают прижать коррумпированных российских чиновников "Билл Браудер, ведущий международный критик режима Путина, призвал Ирландию прижать коррумпированных российских чиновников, вложивших за рубежом миллиарды долларов, заработанных на незаконных сделках в России", - сообщает Джейсон Коркоран в Irish Times. Журналист напоминает, что Браудер помог ряду стран принять "Законы Магнитского", но в Ирландии это не было сделано, так как в 2013 году российский посол предупредил, что принятие такого закона поставит под угрозу переговоры об усыновлении ирландцами российских сирот. Браудер также привлек внимание Ирландии к исследованию "Тринити-колледжа" в Дублине, в ходе которого было обнаружено, что связанные с Россией компании с 2007 года накопили 103 млрд евро, пользуясь услугами Международного центра финансовых услуг в Дублине. "В Ирландии много людей, которые делают ставку на русских и кормятся, обслуживая российские деньги, - сказал Браудер The Irish Times. - В Великобритании есть такая же проблема: у нас есть бухгалтеры, адвокаты, агенты по недвижимости, рестораторы, продавцы драгоценностей и прочее, питающиеся крохами со стола российских олигархов". Автор статьи напоминает, что Браудера пригласили в Ирландию после его выступления на Парламентской ассамблее Организации безопасности и сотрудничества в Европе. "Я приехал в Ирландию с целью попытаться убедить парламентский комитет нижней палаты ирландского парламента представить проект "Закона Магнитского" и получил необычайно много поддержки, - вспоминает Браудер. - Ирландия очень похожа на США и Великобританию с точки зрения правильного и неправильного, добра и зла, и мне было легко получить парламентскую резолюцию, призывающую правительство принять мой законопроект". Однако, когда Браудер прибыл в Дублин второй раз в 2013 году, он обнаружил, что кампания застопорилась, говорится в статье. "Тогда шло несколько процессов усыновления одновременно, и несколько парламентариев не захотели действовать. Так инициатива не сработала. Это был единственный случай, когда России удалось запугиванием заставить страну не принять "Закон Магнитского", - сообщил Браудер. Источник: The Irish Times