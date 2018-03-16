Владимир Федоровский: "Демонизировать Путина - это дипломатический идиотизм"

Накануне переизбрания российского президента на четвертый срок и в то время, как напряженность между Москвой и Западом достигает новых вершин, бывший советский дипломат, ставший успешным французским писателем, Владимир Федоровский анализирует движущие силы путинизма. Интервью записал журналист швейцарской Le Temps Симон Петит.

"Вы знаете: я был первым критиком Владимира Путина. Однако демонизировать его - это дипломатический идиотизм. Россия является незаменимым союзником в долгой борьбе против исламизма", - сказал Федоровский.

"Если бы Россия не вмешалась в Сирии, Дамаск оказался бы сегодня в руках "Аль-Каиды"*, - считает Федоровский. Поддержка Асада - не самоцель. В отличие от Ливии, где Москва позволила странам Запада опрокинуть Каддафи, что вызвало нашествие мигрантов на Европу, судьба Сирии, граница которой находится в 600 км от Кавказа, является экзистенциальным вопросом для России, где тоже живет много мусульман. Российские военные базы в Сирии не столь значительны. На Западе не желают это понимать. Во время "арабской весны" западные руководители захотели заключить альянс с умеренными исламистами. Но это как умеренные большевики - таких не бывает!"

"Я не верю во вмешательство России в американские выборы. В США обвиняют российского посла в том, что он завербовал сына Дональда Трампа. Но это абсурд. Я прекрасно знаю российскую дипломатию. Никогда посол не бывает из спецслужб - существует разделение полномочий", - сказал бывший дипломат.

"Сегодня надо признать очевидность: западный подход, нацеленный на наказание русских, в надежде, что они отмежуются от своего президента, не срабатывает. Наоборот, Владимир Путин никогда еще не был так популярен", - подчеркнул Федоровский.

"Владимир Путин сверхпопулярен, такова реальность. Если нам удалось выйти из коммунизма без кровопролития, то это потому, что международная обстановка была более спокойной. Напряженность и конфронтация создают благоприятные условия для антизападных сил в России. Международная арена изменилась, и Путин стал чуть ли не самым умеренным. Либеральные силы были устранены. В мое время 80% россиян считали себя прозападными. Сегодня у 80% из них антиамериканские настроения", - пояснил собеседник издания.

"Когда я впервые встретился с Путиным в Санкт-Петербурге в 1995 году, он был совершенно неприметным, но это была маскировка. Он был выбран за свою слабость, в качестве марионетки коррумпированной системы. Однако едва он пришел к власти, он созвал олигархов и сказал, что знает, как нагло они обогатились. Путин предупредил их, чтобы они не вмешивались в политику. И сдержал слово. В этом одна из главных причин его популярности: он положил конец системе всеобщего разграбления России при Ельцине. Его невероятной удачей стало также экспоненциальное увеличение цен на нефть. Путин восстановил российскую военную мощь и поделился частью пирога с населением", - сказал писатель.

"Главным недостатком системы является то, что она не предусматривает преемственности. Я называю это проклятием Кремля. Преемственность всегда оказывается импровизированной. Соперничающие кланы могут истребить друг друга. Это приводит к непредсказуемым результатам, порой удачным, как приход к власти Горбачева, порой ужасным, как пришествие Сталина. Другим проклятием является зависимость от газа и нефти. Несмотря на этот огромный подарок судьбы, российская экономика не была преобразована. Настоятельно необходимо это сделать. Поскольку сосредоточенность на экономике повышает риск авторитарности", - полагает Федоровский.

"Я возлагаю надежды на российский средний класс, - сказал он. - Эти люди заинтересованы главным образом в личном успехе. Однако у них европейские ценности. Рано или поздно они потребуют демократической свободы выражения мнения, реальной оппозиции, а не той ложной, которая существует сегодня, и правового государства".

"Владимир Путин - прежде всего прекрасный постановщик народного романа. Он умеет манипулировать российский ментальным кодом. Он приукрашивает величие страны, заставляя поверить в непрерывную историческую линию между царизмом и советской системой. Тем самым он реабилитирует Сталина, который сегодня видится исключительно как победитель нацизма во время Второй мировой войны. В результате преступления тоталитарной системы замалчиваются. Это серьезная ошибка. К счастью, россияне - не дураки", - заключил собеседник издания.

*"Аль-Каида" - террористическая организация, запрещенная в РФ.