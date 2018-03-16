Козни Владимира Путина

Западные ответные меры, вызванные отравлением Сергея Скрипаля, рискуют в очередной раз сыграть на руку Владимиру Путину и его риторике осажденной крепости. В этом-то и состоит дилемма, поставленная будущим российским президентом, пишет автор редакционной статьи швейцарской газеты Le Temps Симон Петит.

Кому выгодно это преступление? Отравление бывшего российского шпиона и его дочери, укрывшихся в Великобритании, вызвало новый кризис между Москвой и Западом, говорится в статье.

Можно поразмышлять о мотивах этого покушения на убийство прямо перед первым туром российских президентских выборов. С учетом реальной популярности президента, а также закручивания гаек в политической системе, Владимир Путин будет переизбран играючи уже в первом туре в воскресенье. Уходящий президент находится в огромном отрыве от слабых конкурентов. Предположение о том, что химическая атака в Солсбери была задумана с целью помешать его электоральному триумфу, является чистой фантазией. Оно не подкреплено никакими данными, утверждает обозреватель.

Но хотя Лондон не предоставил окончательных доказательств российской причастности, многие детали указывают на Москву. Использованный нервно-паралитический газ "Новичок" - это первое применение химического оружия на европейской земле после Второй мировой войны - был разработан в Советском Союзе, говорится в статье.

Таким образом, Россия, как минимум, потеряла контроль над этим веществом, по токсичности значительно превышающим злосчастный газ зарин, использованный тридцать лет назад Саддамом Хусейном против курдов и недавно Башаром Асадом против мятежных районов в Сирии. Аналогично Москва и сам Владимир Путин никогда не делали тайны из того, как они намерены обращаться с "предателями", напоминает автор.

Если и существует руководитель, умеющий извлекать пользу из международной напряженности, то это, несомненно, российский президент. За последние недели кандидат Путин неустанно играл на струнах конфронтации с Западом: презентация нового ядерного оружия, способного пробить систему обороны врага, последний предвыборный митинг в аннексированном Крыму - как открытая издевка над западными санкциями, указывает Петит.

Усматривать в новой эскалации напряженности возвращение холодной войны представляется обманчивым. Россия - ничто по сравнению с той супердержавой, которой в свое время был СССР. Ее ВВП соответствует ВВП Испании. Москва имеет определенный вес в международных дебатах, прежде всего, из-за своей вредоносности - она поддерживает наихудшие режимы планеты и пытается повлиять на выборы в демократиях. До сегодняшнего дня демократии демонстрировали, как их это удручает. Вряд ли это оказалось убедительным. Однако при обращении довода противника против него самого существует опасность снова действовать в интересах Владимира Путина, укрепляя его риторику осажденной крепости. Ибо подобная необходимость выбора выдвинута Владимиром Путиным, комментирует Le Temps.