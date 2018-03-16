Лунатики ходят по Ближнему Востоку

"С трансформацией Турции в исламистский султанат исчезает последняя надежда на модернизацию мусульманского мира, - пишет в Neue Zürcher Zeitung немецкий писатель турецкого происхождения Зафер Сеночак. - Кажется, Ближний Восток движется к гражданской войне, которую пережила в XX веке Европа".

"Первая мировая война оставила на Ближнем Востоке, на территории бывшей Османской империи, раны, которые не хотят заживать по сей день. Почти каждая граница на Ближнем Востоке - это рана, а текущие конфликты в регионе являются хроническими, - рассуждает Сеночак. - Болезненные последствия сегодня снова чувствуются сильнее, и не существует никакого плана лечения. Вместо него в ход идут давно известные средства - война, изгнания, беззаконие".

Как и прежде, в регионе легализуются такие действия. Для этого в корыстных целях используется ислам и его устарелые интерпретации, а также современные идеологии вроде национализма, полагает автор.

"Между тем Турция стала главным действующим лицом в ближневосточном кризисе. Политический ислам турецкого образца заседает сегодня в НАТО. Он гораздо могущественнее и опаснее, чем исламизм сектантских групп", - уверен Сеночак.

"Турция стала маленькой моделью Ближнего Востока. На побережье она либеральна и ориентирована на Запад, внутри страны, наоборот, в высшей степени консервативна и недоверчива ко всему чужому", - отмечает автор.

Политика Эрдогана, считает Сеночак, имеет два противника: государство Израиль, которое считают непрошенным гостем на "подкрашенной исламизмом" земле, и любые формы секуляризма и духа эмансипации. Это радикальный шаг назад, отмечает автор.

Ближний Восток сегодня идет к большой гражданской войне. Преобразование ближневосточного общества в свободомыслящее потребительское общество до сегодняшнего дня терпело неудачу из-за консервативного большинства. Это "синдром непереваренной модернизации", считает Сеночак.

"Израиль", "империализм", "США", "Запад" всегда считались "плохими" на Ближнем Востоке. Отсюда недалеко до шага к насилию, войне и гражданской войне. И Сирия здесь является самым очевидным предвестником. Лунатическое стремление к гибели может столкнуть в пропасть еще многих, заключает автор.