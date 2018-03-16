Желтая карточка - не более того

После покушения на бывшего агента Скрипаля с использованием ядовитого вещества Запад на словах выразил свою солидарность с Великобританией. Однако вопрос о том, будут ли новые санкции против России, остается открытым, полагает Маркус Бекер, журналист немецкого издания Der Spiegel.

Канцлер Германии Ангела Меркель "самым решительным образом" осудила покушения на Сергея Скрипаля и его дочь. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в "Твиттере" о своей "полной солидарности" с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Однако как далеко зайдет эта солидарность, станет известно в ближайшие дни - она грозит оказаться значительно меньше, чем хотели бы британцы", - считает журналист.

"То, что другие страны ЕС смогут решиться на новые санкции против России, кажется спорным, - рассуждает автор. - Ведь уже в отношении существующих штрафных санкций, которые ЕС наложил на Россию в связи с аннексией Крыма и украинским кризисом, европейское единство дало значительную трещину. То, что ЕС сейчас еще раз усилит санкции, инсайдеры считают маловероятным".

К тому же пока ни одно государство ЕС открыто не заявило о своей готовности к такому шагу в случае, если обвинения против Москвы будут доказаны, отмечается в публикации.

Тем не менее, Эльмар Брок, член Европейского парламента и представитель немецкой партии ХДС, призывает страны ЕС к солидарности. По его мнению, они должны быстро прийти к общей позиции и "наказать Россию", например, путем высылки дипломатов. При этом испытанию должен подвергнуться и спорный газопровод "Северный поток-2". "Это было бы ощутимым для русских", - считает соратник Меркель. Опасность ответных мер со стороны России, например, прекращение поставок газа, Брок воспринимает спокойно: "Если русские перекроют газовый кран, они разорятся".

Однако такое мнение, вероятно, разделяют не все, в том числе и в правительстве Германии, отмечает автор. Так, когда американский Сенат требовал введения новых санкций против России, канцлер Ангела Меркель и бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль всячески предостерегали о возможных последствиях для экономики Германии и Европы, передает издание.

"Беспокойство об экономике ограничивает и свободу действий британского правительства, а "Брекзит" сокращает ее дополнительно. Желаемый Мэй выход из таможенного союза и внутреннего рынка ЕС ставит под угрозу большую часть финансовых сделок Лондона с остальной Европой. В связи с этим растет зависимость Лондона от российских денег, для которых город является финансовой площадкой номер один в мире. Годами российские миллиарды вливаются в британскую экономику, нередко поступая по "темным каналам", - пишет Бекер.

В Лондоне и других крупных европейских городах масштабы "сомнительного капитала российского происхождения с легкими возможностями для отмывания денег" необозримы, считает Норберт Рёттген, председатель комитета Бундестага по внешней политике и член партии ХДС. "Великобритания, а также другие европейские страны должны скорректировать свою прежнюю политику открытости", - передает издание мнение политика.