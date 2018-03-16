Клубнично-красный капиталист

Павел Грудинин, коммунист и соперник Путина, хочет сделать свой совхоз моделью для всей России, пишет на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger Цита Аффентрангер.

"Вычурные ворота, кажется, ведут в сказочный мир: своего рода триумфальная арка в белом и светло-зеленом цветах, которую вместо луковичных куполов украшают "клубничные" башни. Ягоды клубники вместе с бюстом Ленина выглядывают из-под снега. Здесь находится царство Павла Грудинина, кандидата в президенты от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ)", - повествует журналистка.

Павлу Грудинину не только удалось свести концы с концами в совхозе, но и сделать его успешным. Сегодня Грудинину принадлежат более 40% акций этого предприятия. Согласно информации, представленной им избирательной комиссии, Грудинин зарабатывает сумму, эквивалентную 400 тыс. франков, как настоящий капиталист. Тем не менее, он живет в том же жилом комплексе, что и его трактористы, отмечается в статье.

Это нравится людям. "Это именно так, как должно быть, - говорит одна пожилая женщина. - Пенсионеры получают на день рождения 5 тыс. рублей, дети получают подарки, если хорошо учатся в школе. (...) Это просто другой мир".

"С помощью клубничной фермы Грудинин формирует имидж успешного человека дела, что не идет ни в какое сравнение с образом Геннадия Зюганова, жесткого аппаратчика, долгое время безуспешно выступавшего кандидатом в президенты от КПРФ. (...) Будучи кандидатом от коммунистов, Грудинин может надеяться на его постоянных избирателей, которые дают около 15% голосов, несмотря на то, что предприниматель не является членом партии и еще пару лет назад поддерживал Путина. Чтобы завоевать сердца коммунистов, он хвалит Советский Союз за контроль за гражданами и свободную прессу. Он верит в "блестящее социалистическое будущее" России", - говорится в публикации.

"Грудинину на государственных телеканалах уделяется, наряду с Путиным, больше всего внимания. Правда, все сообщения о нем негативные и агрессивные. Над его совхозом посмеиваются, его обвиняют во владении дорогой недвижимостью и черными счетами за границей. (...) Однако, возможно, именно из-за этих оскорблений за него из протестных соображений проголосует немного больше избирателей: ведь абсолютно очевидно, что для Кремля этот человек является бельмом на глазу", - пишет автор.