"Чемоданный план" отравления шпиона: нервно-паралитическое вещество "было подложено в багаж дочери Сергея Скрипаля"

"Теперь разведслужбы полагают, что нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль, было подложено в чемодан его дочери до ее отъезда из Москвы", - сообщает The Telegraph. "Высокопоставленные источники сообщили Telegraph, что убеждены в том, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было спрятано в багаже Юлии Скрипаль, 33-летней дочери двойного агента", - поясняют журналисты Роберт Мендик, Патрик Соуэр, Мартин Эванс и Виктория Уорд.

"Они работают над теорией, что токсическим веществом была пропитана какая-то одежда, косметика или что-то еще, находившееся в подарке, который был вскрыт в его доме в Солсбери; это значит, что мисс Скрипаль была намеренно выбрана в качестве мишени при попытке добраться до ее отца", - говорится в статье.

"Контртеррористическая полиция и MI-5, которые охотятся на предполагаемых убийц, больше не считают, что группа киллеров, которую поддерживал Кремль, вообще въехала в Великобританию. А потому британским властям будет гораздо труднее установить, кто именно совершил покушение на жизнь 66-летнего полковника (так в оригинале, Скрипаль вышел в отставку еще до суда над ним в РФ. - Прим. ред.) и его дочери", - сообщает издание.

Газета отмечает, что, по ее сведениям, сержант полиции Ник Бейли, также госпитализированный, "отравился в доме полковника Скрипаля". "Это подкрепляет мнение, что мисс Скрипаль непреднамеренно привезла яд в дом. Она прибыла в Великобританию 3 марта авиарейсом из Москвы, который, по сообщению полиции, приземлился в 14:40. Один источник сказал, что убийцам было легко проникнуть в квартиру Скрипаль в Москве и подложить нервно-паралитическое вещество в ее багаж. Источники в спецслужбах заявили Telegraph, что время событий "имеет колоссальное значение". На следующий день отец и дочь приехали в центр Солсбери, в 13:40 припарковали машину на автостоянке, затем отправились в паб Bishops Mill и ресторан Zizzi, после чего лишились сознания на скамейке", - говорится в статье.