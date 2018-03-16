Россия стала государством-изгоем. Так к ней и надо относиться

Депутат британского парламента от Консервативной партии, председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат опубликовал статью в журнале Time, в которой призвал Лондон безотлагательно пересмотреть все аспекты отношений с Москвой.

По его словам, премьер-министр Тереза Мэй в понедельник подтвердила то, что многие уже подозревали: при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию использовалось изготовленное в России нервно-паралитическое вещество. Мэй заключила, что российское правительство либо санкционировало нападение, либо утратило контроль над запасами этой смертельно-опасной субстанции.

Аналогичный вопрос возникал 12 лет назад, когда обнаружилось, что для убийства Александра Литвиненко использовался полоний-210. Британские судмедэксперты установили, на каком российском реакторе он был произведен. "Нежелание тогдашнего правительства решительно заняться этим вопросом было обусловлено надеждой на то, что отношения с Россией можно восстановить", - пишет Тугендхат.

В Москве бездействие Лондона интерпретировали как молчаливое согласие с немыслимым и беспрецедентным нарушением британского и международного права, полагает автор статьи. Два года спустя Россия вторглась в Грузию, снова рассчитывая на пассивность Запада, потом аннексировала Крым, сбила самолет "Малайзийских авиалиний" и совершила вторжение на Украину. В 2015 году Кремль предпринял интервенцию в Сирию, чтобы поддержать диктатора Башара Асада.

"Эта закономерность - действие, отрицание, нормализация отношений, продолжение - привела к вопиющему инциденту со Скрипалями", - считает британский депутат. "Если бы поблизости была детская площадка, несомненно, пострадали бы или даже погибли британские дети. Это нападение не только на тех, кто должен был стать жертвой, но и на британский народ", - подчеркивает Тугендхат.

Решение Мэй выслать 23 российских дипломата - очевидно, незаявленных офицеров разведки - оставляет большое пространство для дальнейших мер. "Мы должны сейчас воспользоваться этой возможностью и сказать правду, - пишет политик. - Выяснив, где президент Владимир Путин, его семья и прихвостни спрятали богатство, которое они украли у российского народа, мы можем показать их в истинном свете - как людей, которые предали свою страну".

"В Соединенном Королевстве ощущение слишком сильной зависимости от российской энергетики и российских денег чересчур долго потакало бездействию. Это неправильно, и наше правительство должно срочно пересмотреть все аспекты отношений с Москвой, - призывает Тугендхат. - Экономика России падает, и ее положение в мире слабеет. Мы должны быть сильными, сопротивляясь жестоким проявлениям обрушения режима. Становится все яснее, что Россия - агрессивное государство-изгой".