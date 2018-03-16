Диана Качалова: "Люди выбирают меньшее из зол"

Журналист австрийского издания Wiener Zeitung Герхард Лехнер побеседовал с главным редактором в Санкт-Петербурге оппозиционной "Новой газеты" Дианой Качаловой.

"Пика своей популярности Путин достиг, когда сделал Крым частью России. Сегодня он больше не является таким популярным, как тогда. Выбирая Путина, люди не выбирают лучшего кандидата. Они выбирают меньшее из зол. Путинский избирательный штаб знает это абсолютно точно. Распространяемый посыл звучит так: если вы не выберете Путина, станет так же плохо, как в 1990-е", - полагает собеседница издания.

"Однако слишком радужной не является экономическая ситуация и сегодня", - заметил корреспондент.

"В таких городах, как Санкт-Петербург, Москва или Екатеринбург, где люди более образованны, медленный спад экономики замечают. Однако в маленьких городах все выглядит иначе. Многие живущие там люди не могут сравнить то, что им рассказывают, с действительностью. Хотя они и замечают, что их условия жизни ухудшаются, они боятся, что при другом президенте будет еще хуже", - ответила Качалова.

"У 60% российских граждан нет загранпаспортов, с которыми они могли бы поехать за границу. Когда им говорят, как ужасно обстоят дела в Европе или в США, они этому верят. Они не могут этого проверить. Пропаганда пытается умалить значение конкурирующих стран и при этом воздерживается от описания ситуации в России", - отметила журналистка.

"86% населения не читают газет, они слушают только популярное радио. Тем не менее, если Вы поговорите с этими людьми, Вы узнаете, как все функционирует: здравоохранение коррумпировано, полиция коррумпирована. Однако потом происходит что-то странное - внезапный поворот к гордости вроде: ах, но Путин так хорошо представляет нас на международной арене, он вернул нам Крым. На кой черт, хочу я иногда закричать, нужен вам этот Крым? У вас же нет денег, чтобы туда поехать!" - возмущается Качалова.

Говоря о том, что в своей истории Россия "недолго жила без царя", журналистка отметила: "Я считаю, что возврат к авторитаризму является не только российским феноменом. (...) Очевидно, это тренд - выбирать склонных к психозам руководителей. К сожалению, у нас в России нет хорошей иммунной системы против всего этого. Мы вновь и вновь возвращаемся в царские времена".

Обращаясь к теме российского правосудия, Качалова заявила: "Проблема заключается в том, что судебная система в России организована так, что, даже если вы на 100% правы и можете это доказать, у вас нет шансов победить влиятельных людей".

В интервью журналистка также рассказала о своем отношении к оппозиционеру Алексею Навальному. Она считает "великолепным" то, как Навальному удается "дотянуться" до людей с помощью своих разоблачающих видео о коррупции. "Это не значит, что он понравился бы мне в качестве президента. Он мало отличался бы от Путина", - подчеркнула собеседница издания.

Отвечая на вопрос о том, изменилась ли ситуация с "русской мафией", Качалова отметила: "Сейчас все проходит значительно цивилизованней. Деньги, а именно невероятное количество денег, находится сейчас в руках маленькой группы вокруг Путина. Эти люди значительно более образованны и цивилизованны по сравнению с "новыми русскими" 1990-х годов. Здесь образовалась своего рода новая элита, которая себя таковой и считает".