16 марта 2018 г. Энн Джиран, Эллен Накашима | The Washington Post Новые антироссийские санкции - самые сильные меры Трампа против Москвы, но они далеки от того, что хотел Конгресс "В четверг администрация Трампа приняла самые сильные меры по наказанию Москвы за вмешательство в выборы 2016 года, введя новые финансовые санкции против российских хакеров на государственной службе и разведывательных агентств", - пишет The Washington Post. "Санкции стали первыми подобными действиями в соответствии с законом, принятым Конгрессом в прошлом году почти единодушно, и последовали за многомесячной критикой Белого дома за то, что он слишком медлит в противостоянии российской агрессии. Но предпринятые в четверг шаги были далеки от полномасштабных санкций, одобренных Конгрессом, и, в основном, направлены против узкого списка фигурантов, а не более широкого круга лиц и организаций, которые, как считается, сыграли определенную роль в попытках России вмешаться в выборы", - сообщают авторы статьи Энн Джиран и Эллен Накашима. Санкции против 19 россиян ожидались после того, как высокопоставленный чиновник администрации пообещал во время важного выступления в Конгрессе, что администрация примет меры в течение недели, чтобы воспользоваться мандатом, выданным Конгрессом летом прошлого года, говорится в статье. "Санкции также отчасти перекликаются с расследованием, проводимым спецсоветником Робертом С. Мюллером. В санкционный список в четверг вошли 13 человек, которым предъявил обвинения Мюллер, что означает, что им уже угрожают проблемы с законом, более серьезные, чем санкции", - отмечает издание. Высокопоставленный чиновник администрации отметил, что сделанные в четверг заявления стали следствием завершения многомесячной работы по подготовке санкций и общего желания США и их союзников быстро ответить на "жестокие враждебные действия" против бывшего шпиона в Англии. "В отдельном порядке в четверг Департамент внутренней безопасности и ФБР опубликовали доклад, описывающий изощренные попытки российского правительства устроить кибератаки на американские и европейские электростанции, ядерные объекты, аэропорты и другую важную инфраструктуру", - сообщает издание. "В докладе указывается, что нападавшие, как представляется, проникли в сети ключевых промышленных объектов в США и Европе, что говорит о том, что они могли относительно легко отключить или нарушить эти системы", - говорится в статье. В докладе были повторены основные выводы, сделанные агентствами в июле, когда они заявили об отсутствии подтверждений того, что хакеры проникли в ключевые системы, контролирующие операции на инфраструктурных объектах, или повредили их, и о том, что общественная безопасность никогда не находилась под угрозой. Макс Бергманн, бывший чиновник администрации Обамы, возглавляющий Московский проект в Center for American Progress (Вашингтон), назвал принятые в четверг санкции "детским шажком", который не предполагает, что администрация намеревается использовать большую часть имеющихся полномочий, чтобы принять меры против российского вмешательства. "На самом деле, это даже не детский шажок, - поправил сам себя Бергманн. - Это мираж, создающий иллюзию, будто они ввели санкции". Член Палаты представителей Джим Бэнкс дал высокую оценку объявлению о введении санкций, но, как и другие законодатели, он призвал администрацию пойти дальше. "Продолжающиеся попытки России подорвать международный порядок и создать дестабилизирующие условия должны прекратиться, - заявил Бэнкс. - Я продолжу поддерживать активное использование всех элементов государственной власти США для противодействия российской агрессии". Источник: The Washington Post