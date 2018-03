16 марта 2018 г. Л. Тодд Вуд | The Washington Post Затеянный героиней войны "переворот" демонстрирует всю глубину дисфункциональности на Украине "Стремясь сделаться либеральной демократией западного типа, Украина направляется в неверном направлении", - утверждает обозреватель The Washington Times Л.Тодд Вуд. "Системная коррупция, господство олигархов в экономике и раздробленность на фракции берут свое, препятствуя формированию процветающей и свободной Украины", - пишет автор, упоминая о взрывах автомобилей, а также об убийстве Ирины Ноздровской, за которым последовали массовые демонстрации. "А теперь постепенно выстраивается еще одна интрига: знаменитая Надежда Савченко, в прошлом штурман военного вертолета, просидевшая много месяцев в российской тюрьме, а затем освобожденная при громком обмене заключенными, обвиняется в заговоре с целью взрыва украинского парламента. План якобы состоял в том, чтобы применить гранатометы, пулеметы и гранаты, чтобы свергнуть правительство президента Порошенко", - говорится в статье. Корреспондент пишет: Савченко "в вялом опровержении одобрила обвинения - признала, что хотела увидеть военный переворот, но отринула утверждение, что желала кровопролития". Она также "обвинила генпрокурора Юрия Луценко и других законодателей в том, что они организовали убийства "Небесной сотни" - демонстрантов, застреленных снайперами во время революции Майдана в 2014 году", - продолжает автор. Вуд заключает: "Если учесть националистический пыл, охвативший Украину, и помножить его на досаду по поводу американской помощи и отказ выполнять требования МВФ о борьбе с коррупцией - условие для предоставления дополнительной помощи - то будущее выглядит невесело. В события сейчас вовлечены многочисленные игроки и повестки дня, в том числе российские спецслужбы, и все пытаются дестабилизировать страну. Судя по последним новостям, приходится констатировать, что им это удается". Источник: The Washington Post