16 марта 2018 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Загадка в истории с российским шпионом: где нападавшие взяли нервно-паралитическое вещество? В 1995 году один из известнейших российских банкиров потерял сознание и умер спустя три дня. Преступники сбрызнули его офисный телефон ядом, взятым, по некоторым сведениям, из малоизвестной государственной лаборатории. Теперь Британия заявляет, что вещество под названием "Новичок", изготовленное когда-то в той же лаборатории, ввело в кому Сергея Скрипаля и его дочь, пишет The Wall Street Journal. История убийства банкира ставит акцент на главном вопросе, возникающем в связи с недавним инцидентом: как нападавшие завладели "Новичком"? "Российское правительство заявляет, что уничтожило все запасы вещества и не совершало нападение. Но по словам экспертов, Москва никогда не была до конца откровенной в том, что касается "Новичка", - пишет автор статьи Томас Гроув. "Новичок" был одним из самых секретных советских проектов. В 1987 году лаборатория в городке Шиханы на Волге одной из первых открыла двери иностранным экспертам и журналистам. Делегации показали боеприпасы для распространения VX-газа, горчичного газа и других ОВ. "Но двери в секретные лаборатории, где, как впоследствии выяснили эксперты, испытывали "Новичок", остались закрытыми", - отмечает издание. Подробности впервые рассказал в начале 1990-х ученый-диссидент, заявивший, что Москва секретно ускоряет работу по созданию нервно-паралитического вещества следующего поколения. В результате стала известной химическая формула "Новичка", что сделало возможным его воспроизведение, рассказал консультант по контролю за химическими и биологическими вооружениями Ральф Трапп. "Химическая формула была обнародована, а из публикаций в Чехословакии, как тогда называлась страна, нам известно, что в 1980-х ее ученые работали над аналогичными веществами для обороны. Я уверен, что другие страны с развитыми программами делали то же самое", - сказал Трапп. Когда в силу вступила конвенция о химоружии, Москва заявила, что не хранит "Новичок", и таким образом была освобождена от обязательных процедур проверки. Независимых проверок этого утверждения никогда не проводилось, отметил Трапп. "Тогда сочли, что, хотя Россия работала над "Новичком" и совершенствовала его, фактически она не имела запасов этого вещества и его предшественников. Русские не декларировали эти вещи", - сказал Трапп. Власти никогда не называли вещество, которым был убит банкир Иван Кивелиди. Но российское телевидение сообщало, что оно было создано в лаборатории в Шиханах. Генпрокурор Юрий Семин тогда говорил, что в условиях бедности и беззакония киллеру было нетрудно получить доступ к веществу. С тех пор как в 2006 году в России был принят закон, санкционирующий убийство ее врагов за рубежом, Москве с трудом удавалось отрицать свои свершения, продолжает журналист. По словам аналитиков, нападение на Скрипаля могло быть своего рода предупреждением российской элите о том, что предательство в период напряженных отношений с Западом больше не сойдет с рук. Трудно представить, что "заполучить столь строго контролируемое вещество и вывезти его в Великобританию можно было без одобрения очень высокопоставленных людей по крайней мере в одной из российских спецслужб", сказал Кейр Джайлс из Chatham House. Компоненты для изготовления "Новичка" есть в свободном доступе, но их короткий срок жизни и риски, связанные с использованием вещества, требуют профессиональных знаний, говорят эксперты. Выявить след "Новичка" может быть трудно, поскольку его перевозят двумя частями, которые смешивают прямо перед применением, сказал Ральф Трапп. Подобные высокотехнологичные яды - полезный инструмент российских спецслужб, считают наблюдатели: они не оставляют следа, но передают "визитную карточку" Кремля. "Речь о театральном убийстве, о том, чтобы донести послание", - сказал изданию старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти. Источник: The Wall Street Journal