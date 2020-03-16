Россия начинает все с нуля

"Российский президент хочет оставаться у власти пожизненно - и здесь ему на руку пандемия коронавируса. Однако многие россияне опасаются новой геронтократии", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Людмила Путина знала это с самого начала, - повествует журналистка Керстин Хольм. - Говорят, когда двадцать лет назад ее муж, много лет занимающий пост президента России, был назначен на свою должность, она расплакалась, потому что поняла, что он будет занимать эту должность всю жизнь. Однако то, как эту новость подтасовали в псевдопарламенте Думы, выглядело, как фарс. После предложения старейшего депутата и экс-космонавта Валентины Терешковой обнулить вместе с предстоящим переизданием конституции и президентские сроки Путина, глава государства поспешил из Кремля, чтобы объявить о своем согласии, если это одобрит Конституционный суд - будто бы это не было решено заранее".

"Так стало ясно, зачем Путин, который, по словам политтехнологов, по принципиальным соображениям занимается дезинформацией, в январе внезапно инициировал реформу основного закона. Новая конституция, по которой 22 апреля должно будет проголосовать население, гарантирует минимальную заработную плату не ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий. (...) Как выясняется, эти пункты были прежде всего прикрытием для операции по сохранению власти после окончания текущего президентского срока в 2024 году", - говорится в статье.

"Обнулены были прежде всего надежды многих людей на то, что в стране что-то может поменяться не насильственным путем, констатирует политолог Федор Крашенинников. Это распространенное среди городской интеллигенции настроение иллюстрирует депрессивный пост журналиста Антона Ореха, который пишет для радиоканала "Эхо Москвы": теперь, по его словам, появилась уверенность в завтрашнем дне - а именно уверенность заключенного в тюрьме, которому сквозь решетку приходится наблюдать, как его страна продолжает гибнуть, а наиболее талантливые и дееспособные граждане покидают ее".

"У стен Кремля собрались молодые люди, чтобы по очереди проводить одиночные пикеты против поправок к конституции - это единственная форма демонстрации, не требующая специального разрешения. Одна девушка говорит о государственном перевороте. 34-летний Лев Пархоменко держит фотографию Путина, которому он с помощью FaceApp придал вид старика, каким он будет в 2036 году. (...) То, что Россия движется к новой геронтократии, символизирует и личность Терешковой, которая еще в 1977 году, будучи членом КПСС, держала в Верховном Совете хвалебную речь в честь Леонида Брежнева и его новой конституции", - отмечает издание.

"Неожиданная инициатива Путина спустя лишь треть его президентского срока говорит о том, что политическая архитектура внезапно начинает раскачиваться. Из-за затяжного экономического кризиса упал и рейтинг президента, и смена правительства и новые популистские пункты конституции, очевидно, призваны его восстановить", - полагает автор статьи.

"Глава государства также хочет сохранить за собой инициативу, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы некоторые части элиты объединились вокруг человека с альтернативной моделью развития, как произошло в конце тандемного правления с Дмитрием Медведевым. Кризис в связи с коронавирусом оказался для него выгодным в том смысле, что в Москве были запрещены все крупные мероприятия и демонстрации. С помощью своего изменения конституции президент ввел в России своего рода карантин против европейской правовой культуры, считает писатель Дмитрий Быков. При этом фактически "коронованный" на царство Путин сам, по словам Быкова, является коронавирусом, от которого страна теперь не избавится", - пишет Frankfurter Allgemeine.