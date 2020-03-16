Чем объясняется паническая скупка туалетной бумаги?

"Она не защищает от вируса и не поможет выжить, тем не менее туалетная бумага сегодня пользуется небывалым спросом", - пишет австрийское издание Kurier.

"Сначала были распроданы защитные маски, потом средства дезинфекции рук. Теперь наряду с макаронами, всякого рода консервами, фруктами и овощами, гелями для душа и зубной пастой одним из наиболее популярных товаров стала туалетная бумага. Фотографии со всего мира, распространяющиеся в соцсетях, показывают пустые полки супермаркетов - и людей, покидающих магазины с громадными запасами для туалета".

Как объясняется такая скупка туалетной бумаги с точки зрения психологии?

По словам Стивена Тейлора, клинического психолога и автора книги "Психология пандемий", новый коронавирус наводит на людей страх, прежде всего потому что он неизвестен. К тому же, в связи с тем, что люди получают противоречивую информацию о связанных с новым вирусом рисках, они становятся склонными к крайностям, передает издание.

"Когда людям говорят, что надвигается что-то опасное, но при этом их призывают только к мытью рук, это кажется несоответствующим угрозе, - говорит Тейлор. - Ведь особые опасности требует и особых мер защиты".

"Наряду со страхом перед последствиями вируса за паническими закупками кроется и страх перед продолжительным карантином, пояснил в разговоре с CNN Барух Фишхофф, психолог из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге. При необходимости такой карантин потребует и большого запаса туалетной бумаги".

При этом панические закупки вызывают цепную реакцию, отмечает издание. "Во времена цифровизации социальные сети наполняются фотографиями пустых полок в супермаркетах. (...) "Люди - социальные существа и они ищут в повседневной жизни указания на то, что надежно, а что опасно. И когда они видят в магазине кого-то, кто в панике покупает туалетную бумагу, это может вызывать цепную реакцию страха", - поясняет Фишхофф".

"За большим спросом на туалетную бумагу стоят и практические причины: во многих магазинах людей сейчас призывают покидать свой дом или квартиру только при крайней необходимости. Тому, у кого достаточно туалетной бумаги, не придется выходить из дома для ее покупки. "Новый коронавирус вызывает своего рода психологию выживания, при которой мы максимально возможное время проводим дома и обходимся только самым необходимым. К нему, конечно, относится и туалетная бумага", - отмечает Франк Ферли, профессор Темпльского университета и бывший президент Американской психологической ассоциации".

"И, наконец, запасы туалетной бумаги дают населению чувство контроля - дефицитное в неопределенные времена пандемии. (...) "Если это дает людям ощущение того, что они сделали все, что могли, то так они могут освободиться от страха", - считает Тейлор".