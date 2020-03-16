"За Путиным стоит старое самодержавие славянофилов"

"(...) До сих пор Владимир Путин всегда публично и с негодованием отвергал идею о том, чтобы остаться у власти после законного истечения срока своих полномочий. Однако 10 марта российский парламент проголосовал за конституционную поправку, позволяющую российскому президенту баллотироваться на два новых срока подряд. Его власть расширяется не только во времени, но и в пространстве: его прерогативы еще больше укрепляются, а в случае ухода гарантируется неприкосновенность жизни... Оппозиционеры заговорили о путче, и это действительно так", - пишет Шанталь Дельсоль, философ, член Французской академии моральных и политических наук, в Le Figaro.

"(...) Аргументы Владимира Путина для того, чтобы узаконить свои действия - это аргументы антидемократов всех времен: важность стабильности и безопасности превосходит важность выражения общественного мнения - хотя для подтверждения этой конституционной реформы на 22 апреля назначено всенародное голосование. Еще он использовал сомнительные диалектические приемы, утверждая, что Россия пережила "достаточно революций", как будто законная смена правителя - в данном случае речь идет о его собственном уходе - равносильна революции. Это означает подмену демократии на ее полную противоположность, либо оттого, что ее не поняли, либо оттого, что ее сознательно исказили", - указывает автор статьи.

"(...) Считалось, что постсоветская Россия должна сделаться демократической. По крайней мере, она клялась, что станет таковой, дабы сохранить свое положение среди благовоспитанных наций. В России существуют движения демократической мысли, противостоящие Путину: сейчас, как и раньше, возникает сплоченная группа замечательных и подавляемых диссидентов, которые борются с извечным русским самодержавием, возникающим с постоянством призрака. Их существование все равно приходится принимать во внимание, поскольку нужно притворяться демократом в глазах Европы. Однако такие диалектические меры предосторожности означают, что Россия находится на перепутье, она дает демократии гарантии, но не совсем убеждена в ее обоснованности. Этим она очень отличается от Китая Си Цзиньпина, который отвергает демократию без всяких комплексов и с гордостью принимает свое самодержавие", - анализирует Дельсоль.

"Жест Путина раскрывает скорее наши иллюзии, нежели его комедиантство, которое всего-навсего представляет собой логическое выражение российского взгляда на политику. Конечно, в стране на протяжении двух веков существовало такое направление общественной мысли как западничество, где есть блестящие авторы (правда, все, о чем думают и пишут в России, делается блестяще). Однако славянофилы, представляющие глубинную Россию, укоренившуюся и почти зарытую в землю, после всех испытаний, похоже, вновь выходят победителями со своим лозунгом: "Православие, Самодержавие, Народность". Путинская "вертикаль власти" - это самодержавие славянофилов, и недавние меры является не более, чем его выражением. Поэтому данный эпизод должен окончательно разрушить наши иллюзии демократов-универсалистов, описывающих весь мир по своему образу и подобию", - отмечает философ.

"После падения Берлинской стены, когда изнурительная борьба свободных режимов с тоталитаризмом завершилась, мы вообразили себе, что когда два монстра будут по очереди побеждены - сначала нацизм, затем советский коммунизм - тогда в оставшемся вакууме вполне естественно будет возникать демократия. После народного восстания на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и президентских выборов в России в 1991 году мы верили в то, что либеральная демократия распространится по всему миру. Когда мы уничтожали диктатора в Ливии и во время недавних арабских революций, мы верили в то, что вслед за побежденными автократиями словно по волшебству возникнет либеральная демократия. Нам чрезвычайно трудно понять то, что другие народы не являются нашими копиями. Раз они не похожи на нас, значит они приходят в упадок! После падения коммунизма большинство русских отдались самодержавию славянофилов; китайцы с гордостью отстаивают диктатуру Партии; арабские революции избрали исламистов. А Ливия без своего диктатора погрязла в ужасных гражданских войнах", - комментирует Шанталь Дельсоль.