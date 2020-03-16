COVID-19 убивает в десять раз больше человек, чем грипп

"(...) Каков будет масштаб эпидемии коронавируса? Сколько людей заразится? Сколько граждан умрет? Ответы на эти вопросы не высечены в мраморе. Отчасти они находятся под нашим контролем, при условии, что мы станем действовать решительно, быстро и проявим солидарность", - пишет Мацей Ф. Бони, доцент биологии в Университете штата Пенсильвания, в издании Slate.fr.

"Как у эпидемиолога с восьмилетним опытом работы на местах (в частности, я был на переднем крае усилий по изоляции и карантину во время пандемии свиного гриппа 2009 года), у меня за последний месяц сложилось впечатление, что сообщения о смертности от COVID-19 в Китае предоставляли очень неточную картину смертности этой болезни", - отмечает ученый.

"(...) По состоянию на 31 января 2020 года в Китае всего зарегистрирован 11 821 случай заражения COVID-19 и 259 смертей, то есть уровень смертности составляет 2%. Две недели спустя число случаев заражения возросло более чем до 50 тыс., а число смертей - до 1524, что соответствует уровню смертности в 3% (такое увеличение было ожидаемым, поскольку смертность всегда учитывается позднее, чем случаи заражения). Тем не менее, смертность в 2% или 3% чрезвычайно опасна, когда речь идет о легко передаваемой болезни", - отмечает автор публикации.

"Однако следует отметить, что уровни смертности в 2% и 3% были рассчитаны на основе числа "официальных" случаев заражения (11 821 и 50 000 соответственно). Между тем, они принимают во внимание только тех людей, которые демонстрируют симптомы; решили, что их симптомы достаточно серьезны, чтобы оправдать посещение больницы; выбрали больницу или клинику, способную их проверить и сообщить о случаях заражения коронавирусом", - уточняет эксперт.

"Отсюда законно было бы предположить, что сотни тысяч случаев заражения, возможно, даже до миллиона, просто не были подсчитаны", - пишет Slate.fr.

"Прежде чем продолжить, рассмотрим некоторые определения, сформулированные Стивеном Райли, специалистом по инфекционным заболеваниям в Имперском колледже. Уровень смертности от инфекции представляет собой вероятность смерти зараженного человека независимо от того, лег он в больницу или нет. Коэффициент летальности среди всех выявленных больных (то есть попавших в клинику) касается вероятности смерти зараженного человека, достаточно больного для того, чтобы попасть в больницу или клинику. Таким образом, этот показатель выше, чем уровень смертности от инфекции, поскольку люди, которые попадают в больницу, как правило, более серьезно больны", - поясняет Бони.

"(...) Показатель смертности от инфекции гораздо сложнее оценить, чем показатель смертности среди случаев заражения. Причина в том, что трудно сосчитать людей, которые болеют в легкой форме или не имеют симптомов. Чтобы надеяться на успех в определении доли бессимптомных, легких, симптоматических и серьезных инфекций среди популяции людей, необходимо иметь возможность подсчитывать и проверять всех ее членов. Иногда это возможно, например, на круизном судне или в небольшом сообществе", - говорится в статье.

"Это и сделали ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, Имперского колледжа и Института моделирования болезней в Лондоне, чтобы оценить уровень смертности от инфекции SARS -CoV-2", - указывает издание.

"В настоящее время цифры показывают, что уровень смертности составляет от 0,5% до 0,94%. Другими словами, COVID-19 примерно в 10-20 раз более летальный, чем сезонный грипп", - комментирует эксперт.

"(...) В Соединенных Штатах новые случаи COVID-19 теперь выявляются ежедневно, это означает, что уже слишком поздно останавливать первоначальную волну инфекций. Эпидемия может распространиться по всей стране", - говорится в статье.

"(...) Принимая во внимание все обстоятельства, разумно предположить, что COVID-19 в этом году заразит столько же американцев, как обычный зимний грипп - от 25 до 115 млн человек", - считает ученый.

"(...) Плохая новость заключается в том, что такие цифры по поводу инфекции могут привести к смерти от 350 тыс. до 660 тыс. человек в одних только Соединенных Штатах (с диапазоном неопределенности от 50 тыс. до 5 млн смертей). Хорошей новостью является то, что речь идет не о прогнозе погоды: мы способны оказывать влияние на масштабы эпидемии, иными словами, на общее количество случаев заражения. Например, путем изменения наших привычек, с тем, чтобы ограничить наши контакты и улучшить нашу гигиену", - комментирует Бони.

"(...) На данный момент наука не может нам показать, какие меры будут наиболее эффективными для замедления эпидемии и уменьшения ее воздействия. Если я перестану пожимать руки, уменьшит ли это вероятность заражения вдвое? Или втрое? Никто не знает. Если я буду работать дома два дня в неделю, уменьшит ли это вероятность заражения на 40%? Может быть. Пока мы не знаем точного ответа на этот вопрос", - отмечает издание.

"Не вызывает сомнений то, что теперь мы должны всеми возможными способами подготовиться к снижению экспозиции нашего организма такому фактору как SARS-CoV-2, то есть риска вступления в контакт с инфицированными людьми или поверхностями. Для одних из нас это будет означать дольше оставаться дома. Для других - принять более строгие правила гигиены", - поясняет автор статьи.

"(...) Таким образом, нам следует подготовиться к тому, чтобы в течение следующих двенадцати месяцев наша повседневная жизнь изменилась. Возможно, придется отменить отпуск, наши социальные взаимодействия станут другими. Просыпаясь каждое утро, мы должны учитывать существующую проблему управления рисками. Эпидемия COVID-19 происходит не где-то на другом конце света, это не простуда или небольшой грипп, и она не исчезнет сама собой. Судя по тому, как активно она началась, какое-то время она еще будет нас сопровождать", - резюмирует Бони.