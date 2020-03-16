Как выбрать дезинфицирующее средство против коронавируса

"(...) С момента появления COVID-19 продажи гелей для дезинфекции рук резко возросли. Этот продукт стал настолько востребованным, что возник дефицит, вынудивший французское правительство принять меры по контролю за ценами и разрешить фармацевтам производить их. В США штат Нью-Йорк объявил, что он также начнет производить собственное дезинфицирующее средство для рук, чтобы удовлетворить спрос, в то время как менеджеры аптек и супермаркетов начали ограничивать количество гелей, которое можно приобрести", - пишет Манал Мухаммед, преподаватель медицинской микробиологии в Вестминстерском университете, в издании Slate.fr.

"(...) Помимо воздушно-капельного распространения инфекции, также можно заразиться, коснувшись поверхности или предмета, зараженного вирусом, а затем приложив руки к лицу, особенно на уровне рта или носа. Мы часто прикасаемся к нашему лицу, даже не осознавая этого: исследование, проведенное в Новом Южном Уэльсе, показало, что люди подносят свои руки к лицу примерно 23 раза в час", - говорится в статье.

"С точки зрения гигиены рук отличным решением для предотвращения распространения инфекционных заболеваний остается мытье рук водой с мылом (горячей, а не холодной водой). Фактически это позволяет устранить маслянистые пленки, которые покрывают наши руки и иногда содержат патогенные микробы", - поясняет автор статьи.

"(...) Существует два основных типа дезинфицирующих средств для рук: на спиртовой основе и безалкогольные. Первые содержат определенное количество и тип спирта (обычно от 60 до 95% изопропилового спирта, этанола или н-пропанола). В последнем случае спирт заменяется химическими соединениями, называемыми четвертичными аммониевыми соединениями (обычно бензалкония хлорид). Они могут уменьшить количество микробов, но менее эффективны, чем алкоголь, который, как известно, способен убивать большинство микробов", - утверждает ученый.

"(...) Алкоголь атакует и разрушает белок дополнительной оболочки, покрывающей определенные типы вирусов, включая коронавирусы. Этот белок жизненно важен для выживания и размножения указанных вирусов", - отмечает издание.

"Для того, чтобы уничтожить большинство вирусов, дезинфицирующее средство для рук должно содержать не менее 60% алкоголя. Дезинфицирующие средства для рук, содержащие менее 60% спирта, не столь эффективны не только в борьбе против вирусов, но и против бактерий и грибков; они только уменьшают рост микробов, но не убивают их полностью", - сообщает Slate.fr.

"(...) Когда ваши руки покрыты грязью, их мытье с мылом и водой оказывается более эффективно, чем использование дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе. Исследования показали, что в данном случае объединяются моющее действие мыла и трение при мытье, тем самым уменьшается количество микробов на руках, а также удаляется грязь и органические вещества", - указывает Мухаммед.

"(...) Лучший способ предотвратить распространение коронавируса и снизить риск заражения - это мыть руки с мылом и теплой водой. И как можно больше избегать прикосновений к своему лицу", - комментирует автор статьи.

"Однако в отсутствие мыла и воды практичной альтернативой являются дезинфицирующие средства для рук, содержащие не менее 60% спирта. Если вам приходится их использовать, убедитесь, что вы делаете это правильно: как при мытье с мылом и водой, полностью покройте средством свои руки (в том числе между пальцами, а также запястья, ладони, тыльную сторону кисти и ногти) затем тщательно растирайте средство не менее 20 секунд. Это непременное условие для того, чтобы использование продукта такого рода стало действительно эффективным", - резюмирует Мухаммед.