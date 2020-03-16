Сирийский сектор Газа

"Режим прекращения огня пока сохраняется в Идлибе - однако конфликт между Турцией и Россией не решен. Намечается тягостный сценарий", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Своей военной кампанией Эрдогану пока удалось достичь по крайней мере одной цели: он остановил наступление Асада в Идлибе, последнем центре повстанцев на северо-западе Сирии, - отмечают журналисты Максимилиан Попп и Кристоф Сидов. - (...) Однако успех Турции на поле боя, вероятно, не будет продолжительным. Эрдоган осознает, что против воли Путина и без поддержки Запада он может лишь замедлить наступление Асада, но не сдержать его на долгое время. Во время его встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в начале прошлой недели в Брюсселе стало ясно, что ждать существенной помощи от Европы ему не стоит".

"Режим прекращения огня между Турцией с одной стороны и Россией и режимом Асада с другой стороны по крайней мере обеспечил небольшую передышку людям в Идлибе. Более недели не осуществлялись авиаудары по гражданским целям. (...) Однако сотни тысяч людей по-прежнему зажаты у сирийско-турецкой границы, перед ними - пограничная стена Турции, позади них - приспешники режима Асада. ООН говорит о "страшнейшей истории ужаса XXI века" - которой ввиду пандемии коронавируса интересуются все меньше людей", - говорится в статье.

"Эрдоган хочет любой ценой избежать завоевания Идлиба режимом Асада. С одной стороны, потому что опасается, что тогда еще больше беженцев устремятся через границу. Турция, по ее собственным данным, уже сейчас приняла около 3,5 млн сирийцев - больше, чем любая другая страна. С другой стороны, полная потеря Идлиба может стать доказательством того, что политика Эрдогана в отношении Сирии потерпела неудачу и глава турецкого государства позволил российскому коллеге перехитрить себя".

"Эрдоган полагался на то, что его мужской дружбы с Путиным будет достаточно для продвижения турецких интересов в Идлибе. Теперь ему приходится констатировать, что его отношения с Путиным намного менее надежны, чем он предполагал. Эрдогану пришлось публично унизиться перед Путиным. Через несколько дней после встречи в Москве Кремль опубликовал фотографии, показывающие, как Путин заставил своего турецкого гостя почти две минуты ждать перед закрытой дверью, как просителя. Российское телевидение специально вставило в кадры секундомер, который с точностью до секунды отсчитывал время ожидания", - отмечает издание.

Хотя в настоящий момент режим прекращения огня сохраняется, маловероятно, что он продержится долгое время, полагают авторы статьи. "Во время прекращения огня Турция усилила свои войска в Идлибе. По словам очевидцев, с прошлых выходных как минимум четыре военных конвоя Турции пересекли сирийскую границу. Россия в настоящий момент не проявляет спешки. (...) Путин рассчитывает, что время играет ему на руку", - говорится в статье.

"Однако то, что рано или поздно начнется новая схватка, кажется неизбежным. Ведь принципиальный конфликт двух сторон по-прежнему сохраняется: Турция не хочет допускать, чтобы лагеря беженцев на сирийской стороне были разгромлены режимом Асада. Диктатор в Дамаске неоднократно объявлял, что он хочет снова завоевать всю Сирию, освободив ее от повстанцев".

"Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в своем телевизионном обращении на прошлой неделе просигнализировал о готовности передать России территорию к югу от трассы M4, которая в настоящий момент еще контролируется повстанцами. Таким образом, территория, контролируемая ополченцами, еще больше сократится. Останется лишь крошечный, густонаселенный район на сирийской стороне границы. Находящийся под военным контролем формирований, связанных с Турцией, не способный выжить самостоятельно и почти полностью зависимый от международной помощи. В Турции такое образование сравнивают с сектором Газа. С турецкой точки зрения, сейчас это, очевидно, лучший сценарий", - пишет Der Spiegel.