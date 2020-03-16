Супруга министра застрелила главного редактора газеты - из-за любовных писем

"Так как он угрожал опубликовать ее любовную переписку, Генриетта Кайо нагрянула к главному редактору парижской газеты Le Figaro и убила его шестью выстрелами. Процесс по ее делу в июле 1914 года взволновал Францию больше, чем убийство в Сараево", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В преступлении были все составляющие скандальной истории: секс, непристойные документы, политические интриги и красивая женщина. Ее звали Генриетта Кайо, урожденная Ренуар, ей было 39 лет и она три года была замужем за французским министром финансов и экс-премьером Жозефом Кайо, - повествует журналист Бертольд Зеевальд. - Для обоих это был второй брак".

"Согласно моральным представлениям того времени, в этом не было ничего предосудительного. Однако щекотливым было то обстоятельство, что оба уже имели между собой интимные отношения, когда еще состояли в браке с другими партнерами. Свои симпатии они выражали и в любовных письмах, не допускавших никакой двусмысленности - "1000 поцелуев твоему восхитительному тельцу", значилось в них".

Жозеф Кайо был одним из наиболее ярких политиков Франции - и врагом Гастона Кальметта, главного редактора газеты Le Figaro, который вел кампанию против Кайо, чтобы помешать ему еще раз выдвинуть свою кандидатуру в парламенте. Он хотел обличить его как непатриотичного и коррумпированного политика.

"В руки главного редактора попала стопка писем с пикантным содержанием, доказывавшим нарушавшую супружескую верность любовь Жозеф и Генриетты Кайо.(...) Кальметт пригрозил публикацией писем. Это должно было выставить Кайо не только лицемерным политиком, но и безнравственным членом общества", - пишет издание.

"Кальметт продолжал свою игру, когда вечером 16 марта 1914 года ему сообщили о визите некой дамы. Служащий привел в бюро главы Figaro Генриетту Кайо. На ее сухой вопрос: "Вы знаете, почему я пришла" Кальметт витиевато ответил: "Не имею представления, мадам".

"Того, что произошло потом, он впрочем действительно не мог знать. Правой рукой мадам достала из своей муфты небольшой револьвер и шесть раз выстрелила в редактора. Четыре пули попали в него, одна пробила артерию. Вскоре Кальметт умер от потери крови в больнице Нейи", - повествует издание.

Это происшествие стало крупнейшим скандалом во Франции со времен дела Дрейфуса в 1890-х годах. "Жозеф Кайо незамедлительно покинул все посты. Его жену арестовали и заключили под стражу, но она получала соответствующие ее положению привилегии. "Еду она получает из соседнего ресторана. Сегодня было седло ягненка и макароны по-английски, затем печеное яблоко. У нее собственные одеяла, а визиты к ней проходят в кабинете директора", - просвещала Figaro общественность об относительно комфортной жизни заключенной".

"Таким образом, 20 июля 1914 года внимание французской публики было обращено на Париж, а не на Санкт-Петербург, где президент и премьер Третьей Французской республики обсуждали с Россией совместные действия в июльском кризисе, в котором европейские правительства пытались определить свою реакцию на убийство в Сараево".

Защищал Генриетту Кайо известный адвокат Фернанд Лабори. Он говорил о "неконтролируемых женских эмоциях" своей подзащитной, вызванных "острым душевным кризисом". Она, по словам адвоката, хотела спасти честь семьи. Лабори настаивал перед судом на ее невменяемости.

Спустя восемь дней суд присяжных оправдал Генриетту Кайо, что вызвало волну возмущения по всей стране. Сообщение о том, что 28 июля Австрия объявила войну Сербии, заняло в повестке дня лишь второе место, пишет Die Welt.