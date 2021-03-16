Меган Маркл планирует попытаться стать первой женщиной-президентом США?

"Меган Маркл воспользуется фурором вокруг своего интервью Опре Уинфри, чтобы начать политическую карьеру, которая может привести ее в Белый дом, если слухи, циркулировавшие в Вестминстере на прошлой неделе, окажутся верными", - сообщает The Daily Mail в статье, опубликованной в

выходные. - Один высокопоставленный деятель Лейбористской партии - ветеран администрации Тони Блэра, имеющий прочные связи с Вашингтоном, заявил изданию в воскресенье, что 39-летняя Маркл завязывает контакты с высокопоставленными демократами с целью формирования кампании и групп по сбору средств с прицелом на пост президента США".

"Источник, близкий к герцогине Сассекской, отказался от комментариев, но пара едва ли делает секрет из своих политических взглядов. Во время прошлогодних выборов в США они нанесли тонко завуалированный удар по Дональду Трампу, призвав избирателей "отвергнуть ненавистнические высказывания" - пресс-секретарь пары назвал это "призывом к порядочности". Сам Трамп заявил, что он "не фанат'' 39-летней Меган", - говорится в статье.

"Среди сторонников Блэра, интернационалистов и сетей Демократической партии гудят разговоры о политических амбициях Меган и потенциальных сторонниках", - заявил источник.

"В прошлом году подруга герцогини рассказала журналу Vanity Fair, что одной из причин, по которой та не отказалась от американского гражданства, когда вышла замуж за представителя британской королевской семьи, было то, что это сохраняет для нее возможность участвовать в политике Вашингтона. Американские конституционные эксперты отвечают, что ей придется отказаться от своего титула, если она захочет занять государственную должность в США, потому что это противоречит присяге США на верность", - указывает издание.

(...) "Источник добавил, что, согласно предположениям, герцогиня присматривается к 2024 году, когда президенту Джо Байдену исполнится 82 года и он задумается, хочет ли он избираться на второй срок", - добавляет Daily Mail.

"Если Меган попала бы в Белый дом, то она стала бы первой женщиной-президентом США и преуспела бы там, где потерпела неудачу Хиллари Клинтон четыре года назад - и вторым небелым хозяином Овального кабинета после Барака Обамы. Она также пошла бы по стопам президента Рональда Рейгана, который 40 лет был голливудским актером, прежде чем переключиться на политику. (...) Друзья Меган ранее поддерживали слухи о ее политических амбициях, описывая ее скромное начало как "воплощение американской мечты", - говорится в публикации.