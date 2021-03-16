Теперь ученым известно, почему Covid-19 приводит к опасным тромбам

"У многих пациентов с Covid-19, вынужденных проходить лечение в больнице, возникают нарушения свертываемости крови. Они могут приводить к осложнениям и зачастую виновны в тяжелом течении заболевания или летальном исходе. Теперь ученым удалось выяснить, что при этом происходит в организме", - сообщает немецкий журнал Focus.

"По оценке экспертов, примерно 20% случаев заболевания Covid-19 сопровождаются нарушением свертываемости крови, следствием которого является венозная тромбоэмболия".

"Медики предполагают, что причиной частого образования тромбов в организме пациентов с Covid-19 является чрезмерная свертываемость крови, гиперкоагуляция, которую они связывают с воспалительной реакцией, возникающей в ходе заболевания Covid-19", - говорится в публикации.

"Активность системы гемостаза у пациентов с Covid-19, как правило, возрастает на 4-й день пребывания в больнице, сообщают медики из Университетской клиники Тюбингена: "В анализах крови пациентов с тяжелым течением Covid-19, нуждающихся в интенсивной терапии, мы увидели, что образование сгустков крови требует у них меньше времени, а факторы, влияющие на свертывание, активируются сильнее, чем у других стационарных больных", - сообщает Тамам Бакчоул, главный врач Института клинической и экспериментальной трансфузионной медицины (IKET) при Университетской клинике Тюбингена в видеопубликации Немецкого фонда сердца".

"Исследователи также приблизились к конкретным идеям терапии для защиты от тромбоэмболии, - пишет издание. - "Стандартная терапия лишь с применением таких антикоагулянтов, как ацетилсалициловая кислота, не может препятствовать возникновению этого способствующего образованию тромбов состояния у больных Covid-19", - поясняет эксперт по гемостазу Бакчоул. В авторитетном научном журнале Blood исследователи пришли к выводу, что вирусы Sars-CoV-2 активируют тромбоциты в крови пациента как минимум косвенным путем".

"Этот косвенный путь проходит через антитела, которые в слишком большом количестве высвобождаются в ходе массивного иммунного ответа на Sars-CoV-2. Они связываются не с коронавирусом, а с тромбоцитами и активируют их", - говорит Бакчоул.

"Выводы медиков из Тюбингена могут помочь в том, чтобы лучше и заблаговременно защищать группы риска, например, путем профилактики тромбоза", - подчеркивает кардиолог и реаниматолог Томас Фойгтлэндер, заместитель председателя правления Немецкого фонда сердца".

"Мы предполагаем, что антитела обладают таким же способом прикрепления к поверхности тромбоцитов, как и к поверхности вирусов Sars-CoV-2", - говорит Бакчоул. Если антитела связываются с тромбоцитами, они вызывают там комплексные изменения, что приводит к клеточной гибели части тромбоцитов (апоптозу). Другая часть тромбоцитов так меняет свою клеточную поверхность, что высвобождаются факторы, способствующие свертыванию крови и тромбозам. "Таким образом, чем сильнее иммунный ответ на Sars-CoV-2, тем выше риск активации тромбоцитов", - поясняет Бакчоул".

"Медики из Тюбингена надеются, что на основе своих новых выводов они смогут разработать новые методы профилактики тромбозов, особенно у больных Covid-19, требующих интенсивной терапии", - передает Focus.