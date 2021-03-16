Округ Тетон в штате Вайоминг - пристанище новых миллиардеров

"(...) В округе Тетон на западе штата Вайоминг нет ни угольного кризиса, ни кризиса как такового. В небольшом аэропорту Джексон-Хоул с видом на заснеженные вершины национального парка Гранд-Тетон, которые возвышаются над равниной более чем на 4000 м, по-прежнему много частных самолетов. В год пандемии активность авиации даже увеличилась, и многие чрезвычайно богатые жители региона превратили свои вторые дома в свое основное место жительства", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Джексоне Адриан Жольмес.

"Некоторые из них - такие знаменитости, как актеры Харрисон Форд, Брэд Питт, Ума Турман или певец Канье Уэст. Остальные - наследники, как Кристи Уолтон, владелица сети супермаркетов Walmart. Есть также обладатели компьютерных состояний, такие как Билл Гейтс, который купил в соседнем округе ранчо, ранее принадлежавшее военному и устроителю популярных зрелищ "Дикий Запад" Коди, известному под псевдонимом Буффало Билл", - говорится в статье.

"(...) В последние десятилетия этот дикий западный округ стал самым богатым в стране, опередив округ Ориндж в Калифорнии, вотчину миллиардеров в кроссовках, заработавших на новых технологиях, или округ Гринвич, штат Коннектикут, где сконцентрированы обитатели Уолл-стрит, - указывает автор статьи. "Такое явление возникло относительно недавно, - поясняет Джастин Фаррелл, социолог из Йельского университета и автор книги "Миллиардер дикой местности" ("Billionnaire Wilderness"), основанной на его исследовании этого нового сообщества. - Это движение началось в 1970-х годах, когда аэропорт Джексон-Хоул облегчил доступ к этому району. Отсутствие подоходного налога и налога на землю, несомненно, способствовало привлекательности этого места для владельцев огромных состояний, но формированию этого богатого анклава посреди Дикого Запада способствовали и другие факторы: решающее значение имело природное окружение".

"(...) Новая категория миллиардеров отличается не столько происхождением состояния, сколько образом жизни, - пишет Le Figaro. "Одной из их характеристик является отождествление с жизненным идеалом, вдохновленным мифологией американского Дикого Запада, где все было бы проще и где деньги имели бы меньшее значение, чем связь с дикой природой", - добавляет Фаррелл.

"Хотя в их огромных домах с захватывающими видами нет ничего скромного, в повседневной жизни эти миллиардеры делают себя почти невидимыми. Их трудно выделить среди других по их джинсам Wrangler, ковбойским сапогам и пикапам, они воссоздали для себя новую Аркадию, одним из основных видов деятельности которой является защита природы", - комментирует Жольмес.

"Охрана окружающей среды соответствует их идеалу простой и безыскусной жизни, но она также увеличивает социальный и политический капитал этих филантропов. Плюс к тому она позволяет производить налоговые вычеты, а также останавливать строительство в этом районе и тем самым увеличивать стоимость существующей собственности", - добавляет Фаррелл, который сам родом из Вайоминга.

"В этом анклаве полно парадоксов. В округе Тетон наблюдается самый большой разрыв в доходах в стране, - указывает автор репортажа. "Цены на недвижимость стали такими, что люди в этом регионе больше не могут найти жилье, - объясняет К., агент по недвижимости в Джексоне, маленьком городке, где деревянные фасады роскошных магазинов имитируют завоевание Дикого Запада. - Здесь остались только миллионеры и домашние работники, которые обычно живут за пределами округа, а иногда даже за пределами штата".

"Еще одной особенностью Титона является то, что это один из немногих округов Вайоминга, где подавляющее большинство проголосовало за демократов, - отмечает журналист. Такая аномалия в самом республиканском штате США не удивляет Фаррелла: "Нельзя быть уверенным, что такое голосование было сделано в пользу увеличения налогов, за что выступает Берни Сандерс, но оно тоже имеет отношение к самобытности этого нового класса".