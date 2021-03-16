"Бунты от скуки" в Нидерландах мало повлияли на сельскую местность

"Фронда против введения комендантского часа, всколыхнувшая Нидерланды в январе, не должна поставить под угрозу шансы на переизбрание Марка Рютте", - считает специальный корреспондент Le Monde в Урке, в Нидерландах, Жан-Пьер Стробанц.

"(...) Парадокс той странной мобилизации, которая воспламенила королевство, своего рода "бунты от скуки", как описал это один социолог, состоял в том, что в разных городах среди погромщиков находились хулиганы. Они сосуществовали с молодыми людьми из неблагополучных кварталов и распаленными сорокалетними, со сторонниками теории заговора и защитниками свобод, с обуржуазившимися левыми и противниками вакцинации, - указывает журналист. "Причудливо эклектичный" протест, - подтверждал в De Standaard Джелле ван Бюрен, специалист по повстанческим движениям из Лейденского университета".

"(...) В результате 16 февраля окружной суд в Гааге признал установление комендантского часа "оскорбительным" и "серьезно нарушающим свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни. Пиррова победа - решение через несколько дней было исправлено апелляционным судом, - но оно вызвало у правительства холодный пот, хотя оно оставалось уверенным в поддержке 70% населения, благоприятно относившегося к карантину и желавшего сохранить имидж страны", - говорится в статье.

"Те, кто сейчас пытается проанализировать причины внезапной вспышки лихорадки, изо всех сил пытаются объяснить ее истинные причины, а также происхождение. Началось это в Амстердаме, во время воскресных мероприятий, но прежде всего, в очень мирном "Бийбельгорделе" - "библейском поясе" - той центральной части страны, которая является очагом порой очень строгого кальвинизма", - комментирует Стробанц.

"(...) В Урке, деревне моряков в провинции Флеволанд, которая была островом до 1939 года, стоит статуя женщины в традиционном костюме, она охраняет мемориал морякам, погибшим на море. И спокойствие ультрарелигиозного сообщества, сгруппированного вокруг своих 25 церквей и библейских школ. Здесь нет телевидения, нет радио, но отныне есть интернет, угрожающие последствия которого пытаются предотвратить пасторы", - описывает автор репортажа.

"Именно через социальные сети 23 января было организовано невиданное ранее мероприятие. Сотни молодых людей, хлынувших в порт, забросали полицию камнями и зажигательными устройствами и подожгли центр тестирования на коронавирус. Был дан сигнал к восстанию, и его эхо разнеслось по всей стране, - напоминает корреспондент. "Это уже не Урк", - признавался Сис ван ден Бос, мэр города, который тремя днями ранее выразил сомнения в полезности вакцины. В домах престарелых от этого отказались многие жители. "Они верят в провидение Господа и не хотят мешать ему вмешательством вакцины", - объясняет Хендрик-Ян Колийн, директор одного из этих заведений.

"Невиданные январские события остаются в памяти всех жителей этой кальвинистской крепости. "Вот вам и современный мир, - вздыхает Герт-Ян, старик в плаще, выгуливающий собаку по пляжу. - Сейчас молодые люди здесь тоже употребляют алкоголь и принимают наркотики"

"Как "почти все", Герт-Ян говорит, что в 2017 году он голосовал за Реформатскую политическую партию (SGP). Эта партия насчитывает 3 депутата из 150 человек во второй палате в Гааге, 56% голосов в 2017 году она набрала в Урке. Она выступает за установление теократии в Нидерландах, запрещает голосование и работу женщин, выступает против предоставления прав ЛГБТ и поддерживает восстановление смертной казни", - пишет Le Monde.

"Могут ли ее цитадель атаковать крайне правые? В течение последних нескольких дней над "библейским поясом" пролетал небольшой самолет с транспарантом, призывающим голосовать за "Форум за демократию" Тьерри Боде. Лидер националистов, победивший на европейских выборах в 2019 году, хочет прорваться в эту ультраконсервативную зону, где отстаивают креационизм и где поп-музыка остается уподобленной сатанинскому творению. Пока что только Народной партии за свободу и демократию его соперника Герта Вилдерса удалось получить одно из 19 мест в городском совете. Все остальное находится в руках христианских партий", - отмечает спецкор.

"Боде, очевидно, считает, что нужно собрать голоса в этой зоне, где не верят в Covid и где уровень вакцинации в целом очень низкий. В результате летом 2019 года в регионе началась эпидемия кори", - резюмирует Жан-Пьер Стробантс.