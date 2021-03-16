Паспорт вакцинации существует уже давно

"В то время как бушуют дебаты о ковид-паспортах, вакцинация против желтой лихорадки является обязательной для посещения многих стран Африки и Латинской Америки. Так почему бы не сделать то же с коронавирусом? Не все так просто", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Симон Петит.

"Маленькая желтая карточка знакома путешественникам в Африку к югу от Сахары и в Латинскую Америку. Сертифицированный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) документ, подтверждающий вакцинацию против желтой лихорадки, необходим для въезда в 21 страну, которая считается подверженной риску этого тропического заболевания", - говорится в публикации.

"(...) Желтая карточка доказывает, что оформление международного ковид-паспорта тоже возможно. Следуя примеру Китая или Сейшельских Островов, все больше и больше стран склоняются к тому, чтобы взять на себя инициативу и в одностороннем порядке ввести обязательство пройти вакцинацию для въезда на свою территорию. В среду Европейская комиссия должна представить свой проект паспорта вакцинации, действительного на территории Евросоюза", - сообщает автор статьи.

"Международный сертификат вакцинации" ВОЗ также является важным средством доступа для граждан тех стран, где желтая лихорадка является эндемическим заболеванием, и которые хотят путешествовать по остальному миру", - говорится далее.

"(...) Обязательство по вакцинации против желтой лихорадки является результатом соглашения между государствами-членами ВОЗ: Международные медико-санитарные правила последний раз пересматривались в 2005 году после эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома, пришедшей из Китая. Этот сборник правил обязывает каждое государство объявлять о новых эпидемиях, с чем Пекин медлил более года назад, когда дело дошло до SARS-CoV-2", - отмечает журналист.

"Таким образом, для ковид-паспортов существует как правовая основа, так и международная поддержка. Если страны-члены ВОЗ согласятся на это, "достаточно будет добавить в желтую карточку раздел о вакцинах против Covid", - считает Жиль Эперон, заместитель главного врача отделения тропической и гуманитарной медицины в Университетских больницах Женевы. До пандемии Covid и закрытия границ отделение принимало более 12 тыс. путешественников в год. "Более трети из них получили вакцину против желтой лихорадки", - продолжает врач, чье отделение в настоящее время занято выдачей путешественникам справок о тестировании на коронавирус", - пишет Le Temps.

"Желтая лихорадка и коронавирус - одна и та же борьба? "Все не так просто, - возражает Жиль Эперон. - Против желтой лихорадки есть всего три вакцины. За время их использования они показали свою эффективность и очень похожи". Когда дело доходит до пандемии Covid-19, картина совершенно иная. Около 20 вакцин уже запущены или находятся в стадии тестирования, из них только 4 одобрены ВОЗ. От вакцины к вакцине технологии сильно различаются, отсюда и сложность универсального паспорта вакцинации", - передает издание.

"Но главное, пока нет ретроспективного анализа, чтобы измерить влияние вакцин на передачу коронавируса. Инъекции позволяют иммунизированным людям не заболеть. Но остаются ли они носителями коронавируса и могут ли они его передавать? Такая неопределенность является основной причиной, по которой ВОЗ скептически относится к проектам паспортов вакцинации, которые она считает преждевременными", - комментирует Петит.

"ВОЗ подчеркивает также "ограниченное глобальное предложение вакцин", и поэтому не рекомендует введение таких паспортов. "Вакцинация путешественников не должна производиться в ущерб группам риска", - отмечает ВОЗ. "Если доступ к вакцинам будет неравным, то система станет еще более пристрастной и несправедливой", - предупредил на пресс-конференции 8 марта Майк Райан, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Согласно последнему подсчету в пятницу ВОЗ определила, что три четверти вакцин, вводимых против Covid во всем мире, использовались всего в десяти странах", - указывает издание.

"Тем не менее, организация, штаб-квартира которой находится в Женеве, не закрывает дверь перед международным ковид-паспортом, когда придет время, когда сомнения в эффективности вакцин против передачи вируса будут развеяны и когда вакцины получит большее число стран", - резюмирует Симон Петит.