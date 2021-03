16 марта 2021 г. Ардж Сингх | The Huffington Post Принадлежащая России фирма сыграла ключевую роль в ремонте медиа-зала на Даунинг-стрит "Российская компания сыграла ключевую роль в ремонте на Даунинг-стрит, который обошелся в 2,6 млн фунтов стерлингов, в рамках необнародовавшегося контракта на подготовку к телевизионным брифингам в стиле Белого дома, сообщил газете The Huffington Post информированный источник. "Согласно источнику, ключевые работы выполнила компания Megahertz, в том числе установила компьютеры, камеры, микрофоны и пульт управления, чтобы подготовить здание к брифингам пресс-секретаря Бориса Джонсона Аллегры Страттон", - сообщается в публикации. "В 2013 году компания Megahertz была куплена британским подразделением "Окно-ТВ" - российской фирмы, которая выполняла технические работы для контролируемых государством телеканалов Russia Today, Первого канала и Общественного телевидения России. По данным Регистрационной палаты Великобритании, большинство нынешних акционеров Megahertz - либо нынешние, либо бывшие сотрудники российской компании". Издание подчеркивает, что "не озвучивается никаких предположений, что либо Megahertz, либо "Окно-ТВ" находятся под влиянием правительства России, которую, по сообщениям, назовут "враждебным государством" и "самой большой угрозой для Великобритании со стороны другого государства" в ключевом пересмотре внешней политики на этой неделе. Он проводится после того, как в прошлом году парламентский комитет по разведке и безопасности объявил влияние России в Великобритании "новой нормальностью". (...) "Ими владеет Россия, и их владельцы обслуживают российскую государственную телерадиовещательную компанию, и они только что оснастили всеми технологиями Даунинг-стрит", - заявил источник. (...) "Даунинг-стрит указала, что "принимает все необходимые меры", чтобы "всегда соблюдались очень высокие стандарты безопасности". Но она не может сказать, проводился ли конкурентный тендер на выполнение этих работ, и не обнародовала контракт", - пишет газета. "По словам Криса Брайанта, парламентария, возглавляющего парламентскую группу по России, "этот новый престижный проект звучит сомнительно". "Все подробности должны быть немедленно опубликованы, но больше всего меня шокирует то, что правительство Джонсона, похоже, ничего не усвоило относительно участия в важных британских проектах компаний, [связанных] с автократическими режимами, будь они из России или из Китая", - сказал он. Министр теневого кабинета Флер Андерсон заявила: "Это поднимает серьезные вопросы о том, кто получает быстро утверждаемые правительственные контракты. И это еще до того, как мы узнаем, почему они тратят миллионы на зал для брифингов для СМИ, в то время как наши медсестры сталкиваются с [реальным] сокращением заработной платы". "Это затрагивает самую суть глубоко ошибочной навязчивой озабоченности этого правительства расточительным аутсорсингом на разных уровнях - довольно скоро они, кажется, не будут знать или беспокоиться о том, куда идут деньги британских налогоплательщиков или кого они финансируют", - добавила она. (...) Источник сообщил Huffington Post UK, что компания провела работы по интеграции систем, чтобы студия функционировала в соответствии со спецификациями Даунинг-стрит. По оценкам издания, работы длились около четырех месяцев, и компания Megahertz получила субподряд на их выполнение от Interserve, которая в прошлом году частично объединилась с Mitie и имеет контракт на управление помещениями кабинета министров. "Источник предположил, что правительство могло использовать для этих работ британскую фирму, и что это могло быть сделано за сотни тысяч, а не за миллионы фунтов стерлингов. "Это могло обойтись в несколько сотен тысяч, - указал источник. - Насколько я понимаю, конкуренции не было". (...) "Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения того, чтобы всегда соблюдались очень высокие стандарты безопасности, которые мы применяем в правительственной недвижимости. Все решения о закупках и выдаче контрактов принимаются в соответствии со строгими государственными директивами, чтобы обеспечить соотношение цены и качества для налогоплательщика", - пояснил представитель правительства. (...) Пресс-секретарь премьер-министра Аллегра Страттон заявила, что Даунинг-стрит приняла "все необходимые меры" для обеспечения высоких стандартов безопасности. (...) "У нашей команды нет никаких опасений", - пояснила она.(...) Источник: The Huffington Post