Гнев России, мощь Китая, перегруженность Америки

"Расширение западного оборонительного союза на восток должно было стабилизировать миропорядок. Однако этот эффект не наступил, наоборот: сегодня ситуация стала еще более неясной и хрупкой, чем во времена холодной войны", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Никколо Макиавелли, будучи государственным секретарем Флоренции во времена Ренессанса, дал государю неподвластный времени совет об обращении с побежденным противником: или разгромить его навсегда, или сделать своим лучшим другом", - повествует журналист Михаэль Штюрмер.

"В 1990 году, когда рухнул Советский Союз, о разгроме не могло идти и речи, уже только в связи с ядерным оружием, имевшимся с избытком. Но речь не могли идти и о глобальной архитектуре безопасности - сейчас и на все времена. Так же как Советский Союз был слабее, когда, казалось, он был еще полон сил, так и Россия, переживая упадок, все еще была сильнее той огромной евразийской страны, которой она явилась в самые холодные времена холодной войны".

"Плохая идея, время которой пришло", - так три десятилетия назад старшие офицеры в штаб-квартире НАТО комментировали расширение западного альянса на восток, когда руководство не слышало", - пишет издание.

"Редко в новой истории Европы удачная расстановка сил так неудержимо и фатально превращалась в новые конфликты, как ситуация между западным союзом и Россией, - отмечает автор статьи. - Если в первые годы новой эпохи речь еще всерьез шла о желательном вступлении в НАТО новой России, о будущей евразийской зоне безопасности от берегов Атлантического океана до границ Китая, то подобного рода предложения из Москвы обсуждались скорее рутинно и во всяком случае вызвали меньше интереса, чем того требовала серьезность ситуации. Вскоре Россия разговаривала лишь сама с собой. Но это в одночасье осталось в прошлом, когда в 2014 году Россия насильственным путем превратила аренду Украиной Крыма в долговременную и более не поддающуюся дипломатическим переговорам аннексию".

"Бессмысленно высматривать в сегодняшней ситуации новую холодную войну: она уже давно идет, только на этот раз в обратном направлении. Первая холодная война развилась из смертельных конфликтов в работающее соглашение сверхдержав. Все происходило в стабильной, чрезвычайно предсказуемой системе под дипломатическим контролем и определялось совместной убежденностью руководства обеих сторон в том, что в ядерной войне нет победителей и ее следует предотвратить во что бы то ни стало. "Взаимное гарантированное уничтожение" - таким был девиз. (...) То, что связывало сверхдержавы, было сильнее того, что их разделяло. Это не было вечным миром, но все же являлось совместным пониманием опасностей и необходимости их предотвращения", - говорится в статье.

"Обмениваясь санкциями, государства и их руководство упускают из вида фундаментальную задачу - снова сделать мир безопасным местом, как минимум таким, каким он был в конце холодной войны. Или же они намерены игнорировать драматичный, всеобъемлющий подъем Китая как мировой державы, уступить новые угрозы из киберпространства динамике сил, которые все сложнее сдержать? Или же все уже попрощались с положительным опытом холодной войны? Тогда грозит то, что в исследовании о Генри Киссинджере было описано как "неизбежность трагедии".

"Сегодня перед руководителями государств стоят более крупные задачи, чем предполагают большинство из них. Архитекторы нового мирового беспорядка после 1990 года не использовали время для чтения истории. Они должны были бы понять, что в Восточной Европе - "кровавых землях" - столетиями возникают организационные проблемы, которые повторяются и во всяком случае требуют максимальной осторожности. Государства европейского Запада могут либо установить хорошие отношения с Польшей и, как произошло при расширении НАТО, оттеснить Россию в сторону. Или же они могут выбрать Россию вместо Польши и ее заступников. Совмещать и то, и другое еще никогда не удавалось в течение продолжительного времени. А Россия, как известно, никогда не бывает такой слабой, как кажется, и никогда такой сильной, как она угрожает".

"(...) Сегодня остатки стабильности разрушены гневом России, мощью Китая и перегруженностью Америки, - резюмирует Die Welt. - Не слышен ли стук копыт коней всадников апокалипсиса?".