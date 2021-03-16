Политически взрывоопасный подарок Путина Германии

"По словам Кремля, вакцина "Спутник V" в скором времени будет производиться в Германии и других странах Евросоюза. В то время как Запад ведет на удивление рациональные дебаты о путинской вакцине, Москва может достичь долгожданной цели: окончательно привязать Европу к России", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Общеевропейские дебаты ведутся в основном о безопасности "Спутника V", при этом внимание не уделяется тому, что, собственно говоря, будет значить для России производство вакцины в Европе", - отмечает журналист Павел Локшин.

"Ключевая проблема заключается в том, что европейцы рассматривают вероятную регистрацию вакцины и ее производство в их странах как экономический вопрос. Когда медицинские сомнения будут развеяны, а вакцина будет признана безопасной, она станет лишь одним товаром среди многих, закупаемых у России или производимых с российским участием. Таким образом, "Спутник" будет сопоставим, например, с российским газом: он будет аргументирован экономикой, но в действительности политически взрывоопасен", - говорится в статье.

"Хотя европейцы жестко критикуют Москву, они все равно продолжают вести торговлю с Россией. Будь то просто бизнес или политический прагматизм. Такой точки зрения придерживаются и официальные лица России и ведущие представители государственного фонда РФПИ, постоянно предостерегающие от "геополитизации" вакцины".

"Однако это предостережение - чистое очковтирательство. Именно для России вакцина имеет геополитическое значение, - считает автор статьи. - Ведь во внешнеполитической логике Москвы торговля играет второстепенную роль, в действительности же речь идет о том, чтобы изменить глобальное соотношение сил в пользу Москвы. А "Спутник V" является доказательством того, что в геополитическом смысле экономически мощный ЕС, наоборот, скорее является карликом, каким Москва его всегда и считала. Если в конечном итоге российская вакцина будет производиться в ЕС и, совместно с другими, решит проблему нехватки вакцин, Москва воспримет это как последнее доказательство: без России европейцам не обойтись".

"Курс России, несущий европейский отпечаток как минимум со времен царя-реформатора Петра Великого, наконец-то изменится: теперь Европа станет просительницей, которой придется догонять Россию. (...) Россия приблизится к своей далекой стратегической цели: стать центром власти "Великой Евразии", частью которого наряду, конечно, с Китаем станет и сегодняшняя Европа, в некоторой степени в роли младшего партнера".

"В Брюсселе и Берлине должны осознавать этот геополитический масштаб сотрудничества с Россией по вакцине. Конечно, это не означает, что нужно отказываться от любого сотрудничества с Россией в борьбе с пандемией. В конце концов, в среднесрочной перспективе российская вакцина может пригодиться всей Европе, если россияне и их европейские партнеры оперативно создадут достаточно производственных мощностей. Тем не менее, - заключает Die Welt, - европейцы должны осознать: для Москвы "Спутник V" в ЕС - это символ собственного триумфа - и поражения Европы".