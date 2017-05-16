Россия снова устремила взгляд на Кубу

"Россия снова разыгрывает стратегическую карту Кубы - страны, расположенной у ворот США", - утверждает обозреватель ABC Эмили Х. Бласко. Российская сторона начала поставлять на Кубу нефть, поставки которой из Венесуэлы прервались из-за кризиса чавистского режима, отмечает автор.

"От того, увенчается ли успехом переход Гаваны к экономической открытости, зависит стабильность режима Кастро, и потому-то Москва готовится вновь, как во времена холодной войны, субсидировать Кубу, как минимум, на тот период, пока кубинцы не найдут способы укрепить свое финансовое положение", - говорится в статье.

В начале мая "Роснефть" объявила о соглашении с кубинской госкомпанией Cubametals о поставке 250 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (около 1,8 млн баррелей). Первая партия должна была прибыть в середине мая. "По данным Reuters, рыночная стоимость общего объема поставок - 105 млн долларов, но предполагается, что Гавана никогда так его и не оплатит, как не платит и за венесуэльскую нефть. Будь у Гаваны деньги, она могла бы обратиться к различным поставщикам", - говорится в статье.

По мнению автора, поставки выходят на количественно новый уровень: "С 2010 по 2015 год Россия поставила на Кубу нефть и нефтепродукты всего лишь на 11,3 млн долларов, причем по тогдашним ценам - частично намного более высоким, чем сегодня".

Издание утверждает: "Хотя в начале 2014 года Москва выразила интерес к возвращению на Кубу (министр обороны Шойгу заявил о намерениях вновь обзавестись военной базой на этом острове, а также в Венесуэле и Никарагуа), безотлагательные проблемы на Украине, а затем в Сирии вынудили отложить все предполагаемые планы на сей счет. В прошлом году Россия опять высказала желание "заново открыть" базы за рубежом и не исключала, что в список войдет Куба". "Заметное наращивание поставок российской нефти - первая зримая примета этого возвращения на Кубу", - пишет автор.

Эксперт Антонио де ла Крус предполагает: "Мы не знаем, сколько по времени будет продолжаться российская нефтяная помощь, но это не точечный шаг, а элемент стратегии: признак, что Москва вновь заинтересовалась Кубой".