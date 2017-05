16 мая 2017 г. Корреспондент | Bild По японскому ТВ показывают оральный секс Нормальные телевизионные программы, где пары знакомятся друг с другом, все "чаще заменяются на шоу с экстремальным форматом", пишет немецкий таблоид Bild. Однако передачи, где фигурирует обнаженное тело, просто цветочки по сравнению с тем, что зрителям показывают по японскому ТВ, замечает корреспондент. Речь идет о телевизионном шоу под названием "Битва оргазмов" (Orgasm Wars) - пару лет назад оно стало главным хитом японского ТВ. Абсурд того, что там происходит, просто зашкаливает, считает автор. К примеру, в одной из программ мужчина-гей занимался оральным сексом с японским гетеросексуальным порноактером Риу Саваи, гениталии которого, правда, были закрыты ширмой. Задачей гомосексуалиста было довести мужчину традиционной сексуальной ориентации до оргазма. Еще одна японская телепрограмма называется "Раздень девушку" (Strip the girl). Там несколько мужчин пытаются по скользкой наклонной платформе добраться до девушки, которую им надо раздеть. При этом полуголая девушка стоит за ширмой с ящичками, в которые необходимо попасть небольшим мячиком. При попадании можно увидеть часть тела, которую он закрывал, объясняет корреспондент. Есть еще передача под названием "Пой, что бы ни происходило вокруг" (Sing what Happens), где мужчинам надо петь песню, попадать в мелодию и безошибочно воспроизводить текст, в то время как женщины могут делать абсолютно все, чтобы помешать им. В реальности это выглядит следующим образом: девушки, одетые, как правило, медсестрами, прямо в эфире "удовлетворяют поющих мужчин рукой", говорится в статье. Петь им приходится до самой кульминации. Есть подобные передачи и в других странах, продолжает корреспондент. К примеру, в США в 2015 году появилась передача "Секс-ящик" (Sex-Box). Участники, недовольные своей сексуальной жизнью, обсуждают проблемы с экспертами, после чего переходят к практике в специально предназначенной для этого кабинке, подсвеченной красным цветом. В то время, пока участники уединяются, эксперты ведут глубокомысленные научные беседы. Источник: Bild