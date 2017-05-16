Паспорта ЕС, которыми торгует солнечный Кипр, притягивают богатых россиян и их деньги

"Кипр, давно известный как центр офшорных российских финансов (а с недавних пор - как одно из мест, где расследуются российские связи окружения президента Трампа), позволяет камуфлировать деньги более изощренным способом: если нельзя отмыть деньги россиянина, "отмойте" самого россиянина", - утверждают журналисты The Bloomberg Ялман Онаран и Вернон Силвер.

Издание поясняет: на данный момент иностранцы могут получить гражданство Кипра менее чем за шесть месяцев, если вложат не менее 2 млн евро в недвижимость на Кипре либо не менее 2,5 млн евро в гособлигации или кипрские компании.

В апреле министр финансов Кипра Харрис Георгиадес сообщил в интервью: за время действия этой нормы власти Кипра выдали около 2 тыс. паспортов. Фирмы типа PricewaterhouseCoopers, консультирующие соискателей гражданства, утверждают: примерно половину из этих паспортов получили россияне. По мнению издания, в 2016 году это принесло Кипру 4 млрд евро зарубежных инвестиций.

Издание приводит рассказ одного "новоиспеченного киприота", с которым журналисты побеседовали в апреле в Лимассоле. "Бывший московский топ-менеджер телекоммуникационной компании, который делит свое время между этим островом и другими местами, высказался на условиях анонимности, потому что, гм, сокрытие своей идентичности и было целью его действий", - говорится в статье.

Первым шагом, по словам источника, был вывод активов из России в "фирму-прокладку" в Нидерландах. Затем источник стал выбирать страну для второго гражданства и предпочел Кипр, сочтя, что это самый простой и быстрый вариант.

В августе он купил в Лимассоле две виллы за 5 млн евро в общей сложности, а в декабре получил паспорт.

Консультанты подтверждают: на Кипре гражданство получить быстрее всего. Вдобавок Кипр - член ЕС, и его граждане могут въезжать в 147 стран, не запрашивая визу заранее (российские граждане - в 105 стран).

Борцы с коррупцией обеспокоены этой торговлей паспортами ЕС.

"Выдача видов на жительство богачам только за то, что они богаты, противоречит принципу равенства возможностей", - говорит Миклош Лигети, юридический директор венгерского отделения организации Transparency International.

Издание также приводит слова румынского евродепутата Себастьяна Боду: любой "гангстер или олигарх сможет сделать это [получить паспорт ЕС] беспрепятственно, если у него есть банковский счет".

Авторы комментируют: "Похоже, в случае с Кипром он прав. Россияне обзаводятся запасными паспортами, в том числе, потому, что гражданство Кипра помогает им укрыться от зорких глаз российского правительства и платить пониженные налоги. Возможно, оно облегчает и перевод денег, так как банки воспринимают этих людей как добросовестных местных жителей, а не как потенциально подозрительных иностранцев".

Некоторые россияне, как пишет издание, "нанимают фиктивных сотрудников для инвестиционных фирм, которые учреждают на острове, - создают видимость своего физического присутствия здесь, утверждает американка-бухгалтер, которая живет в Лимассоле и говорит, что является сотрудницей в десятках таких организаций".

"Самая веская причина для вывода российскими бизнесменами их денег на Кипр или в другие офшоры - страх потерять эти деньги, - говорит Светлана Ледяева, преподаватель экономики в Университете Аалто (Финляндия). - Россия политически нестабильна, и богатый россиянин однажды может обнаружить, что все его деньги конфискованы, а его самого посадили в тюрьму".

В министерстве финансов Кипра программу выдачи паспортов и налоговые льготы считают успехом, поскольку все это помогает Кипру выйти из рецессии и удержать цены на недвижимость от обвала. Соискатели гражданства, приобретая недвижимость, удерживают цены на жилье от безудержного падения.

"По данным ЦБ РФ, российские инвестиции на Кипре в первые 9 месяцев 2016 года более чем на 50% превысили инвестиции за весь 2015 год", - пишет издание.

"Возвращение российских денег на Кипр важно для мировой арены, так как эти деньги все время всплывают в новостях о связях команды Трампа с Россией. Согласно материалам судебных дел, а также по словам бывших топ-менеджеров банка, где хранились эти средства, Пол Манафорт, экс-глава избирательного штаба Трампа, использовал банковские счета на Кипре, чтобы получать деньги от российского магната Олега Дерипаски и украинских клиентов. Манафорт и Дерипаска заявили, что счета были открыты в целях законных деловых операций", - пишут авторы.

Уилбур Росс, ныне министр торговли США, инвестировал деньги в Банк Кипра, сообщают авторы. "Крупнейший индивидуальный инвестор банка - российский миллиардер Виктор Вексельберг. Благодаря притоку российских денег инвестиция Росса, хоть и неприбыльна, не оказалась полным провалом", - говорится в статье.