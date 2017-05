16 мая 2017 г. Сэм Джонс и Тим Брэдшоу | Financial Times Глобальная тревога, чтобы подготовиться к новой кибератаке "Компании должны подготовиться к дальнейшим кибератакам потенциально "значительного масштаба" на этой неделе, предупредили чиновники из британской разведки в воскресенье, когда не прошло и 48 часов после того, как пагубный вирус WannaCry пронесся по миру", - пишут Сэм Джонс и Тим Брэдшоу в британской газете Financial Times. Как говорится в статье, "разведслужбы в Европе и США потратили выходные на предупреждения большим компаниям и организациям о том, что угроза от вируса-вымогателя - категории вредоносного программного обеспечения, которая шифрует зараженные жесткие диски машины и просит плату, чтобы открыть данные - может вырасти". "Нам известны попытки атаковать другие центральные сферы жизни Британии, помимо здравоохранения", - заявил изданию Сайран Мартин, директор Национального центра кибербезопасности, подразделения спецслужбы GCHQ, ответственной за радиоэлектронную разведку. По словам Мартина, нет свидетельств того, что WannaCry был обновлен его создателями, чтобы устранить элемент в его кодировке, приостановивший распространение вируса вечером в пятницу. Чиновники полагают, что WannaCry был создан преступной группировкой. "С Национальным агентством по борьбе с преступностью мы прилагаем круглосуточные усилия, чтобы понять, кто ответственен, - добавил Мартин. - У нас несколько версий, но мы не можем их комментировать". "Несмотря на срочные призывы к организациям устранить крайне важное слабое место в безопасности программного обеспечения Windows, которым воспользовался WannaCry, многие до сих пор этого не сделали", - говорится в статье. По данным Digital Shadows, компании, специализирующейся на киберразведке, более 1,3 млн компьютеров, подключенных к интернету, уязвимы. "Это лишь вопрос времени, когда киберпреступники усовершенствуют вирус-вымогатель WannaCry, чтобы он стал еще более опасным", - отметила в беседе с изданием Бэкки Пинкард, вице-президент по обслуживанию и разведданным в Digital Shadows. Авторы также ссылаются на британского чиновника из службы безопасности, по словам которого компонент WannaCry, отвечающий за вымогательство, может быть легко заменен. "Полезная нагрузка [вируса] могла бы просто быть командой полностью стереть жесткий диск машины, - отметил источник издания. - Это имело бы разрушительные последствия и еще может их возыметь". Источник: Financial Times