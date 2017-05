16 мая 2017 г. Эрика Соломон | Financial Times Сделка о деэскалации в Сирии пробуждает опасения ее раздела зарубежными державами "План разделения сирийских полей боя на "деэскалационные зоны", который в этом месяце выхлопотала Россия, направлен на прекращение боевых действий, которые бушуют шесть лет, - сообщает Эрика Соломон в Financial Times. - Вместо этого он может стать началом ожесточенной международной борьбы за влияние на истерзанную войной страну". "Несмотря на то, что шаткое перемирие соблюдается в некоторых частях Сирии, повстанцы и дипломаты опасаются борьбы за контроль над южным и восточным регионами. Назревающая борьба, немалая часть которой будет вестись за земли, удерживаемые исламистской боевой группировкой ИГИЛ*, может перерасти в драку США и ставленников Ирана, не имеющую отношения к сирийскому конфликту, а относящуюся к стратегическим интересам этих держав", - говорится в статье. "По словам повстанцев и западных дипломатов, сделка, согласованная на переговорах в казахской столице Астане и приведшая к созданию четырех зон деэскалации, вызвала напряженность, - передает автор. - Многие из вовлеченных в данный конфликт воспринимают эти зоны как наметившиеся потенциальные сферы влияния зарубежных держав, поддерживающих разные силы на местах. Повстанцы, сражающиеся против сирийского президента Башара аль-Асада, и региональные дипломаты предупреждают, что данная сделка подталкивает Сирию к разделу". "Ситуация в Сирии после Астаны не такая, как была раньше, - сказал один региональный дипломат. - Независимо от того, станет ли астанинская сделка картой для раздела [территории] или распределения власти, сейчас идет гонка за самые крупные доли". "В фокусе сделки, заключенной в Астане Россией, Ираном и Турцией, - замораживание боевых действий в частях центральных провинций Хомс и Хама, а также в южном и северном регионах. Однако части востока и юга остались неразмеченными, - говорится в статье. - На востоке находятся критически важные для сирийцев ресурсы, в том числе нефть и сельское хозяйство, а международным патронам, которые помогут обеспечить его возвращение, достанутся важные стратегические призы. Победитель сможет собрать воедино или заблокировать стратегический путь Ирана из Тегерана через весь Ирак и всю Сирию до иранского главного ставленника - ливанской шиитской вооруженной группировки "Хизбалла". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: Financial Times