Трамп "стреляет от бедра", и для президента это проблема Мировые СМИ широко обсуждают сообщение, что американский президент "похвастался сверхсекретными разведданными" по ИГИЛ* на встрече с Лавровым и Кисляком. СНБ США инструктирует Трампа, как говорить с иностранцами, но он по-прежнему "стреляет от бедра", а в сфере нацбезопасности это недопустимо, бьет тревогу разведсообщество. "Президент Трамп сообщил совершенно секретную информацию российским министру иностранных дел и послу в ходе встречи в Белом доме на прошлой неделе, согласно нынешним и бывшим американским чиновникам, что подвергает опасности важный источник разведданных по "Исламскому государству"*", - говорится в статье The Washington Post. Сообщенная президентом информация была предоставлена партнером США через механизм обмена разведданными, который считается настолько деликатным, что доступ к деталям не открывается союзникам и крайне ограничен даже внутри американского правительства, заявили чиновники. Партнер не давал США разрешения делиться этими материалами с Россией, После встречи с Трампом высокопоставленные чиновники Белого дома, стремясь уменьшить ущерб, сообщили о произошедшем ЦРУ и АНБ, говорится в статье. "Президент и министр иностранных дел обсудили общие угрозы со стороны террористических организаций, включая угрозы для авиации, - заявил советник по национальной безопасности Трампа Герберт Макмастер, принимавший участие во встрече. - Никакие источники разведданных или методы не обсуждались, и не были обнародованы военные операции, которые не были бы известны общественности". Однако чиновники выразили обеспокоенность по поводу обращения Трампа с секретной информацией и понимания им возможных последствий. "Все это шокирует, - заявил бывший высокопоставленный чиновник США. - Трамп, кажется, очень опрометчив и не понимает серьезности того, с чем он имеет дело, особенно когда речь идет о разведданных и национальной безопасности. И это все усугубляется его проблемами с Россией". Во время встречи с Лавровым Трамп, как представляется, хвастался имеющейся у него конфиденциальной информацией о нависшей угрозе. "Я получаю масштабные разведданные. Каждый день меня информируют о масштабных разведданных", - заявил президент, по данным осведомленного источника. "Трамп (...) не раскрыл конкретного метода сбора информации, но рассказал, как "Исламское государство"* осуществляло части определенного замысла и сколько вреда подобная атака может нанести в различных обстоятельствах. Наибольшую тревогу, по словам чиновников, вызвало то, что Трамп назвал город на территории, подконтрольной ИГИЛ*, где американский союзник по разведывательной деятельности обнаружил угрозу", - говорится в статье. "Россия может использовать эти подробности, чтобы идентифицировать союзника США или задействованный разведывательный потенциал" и "подорвать его деятельность", пишет газета. Чиновники сообщили, что Совет национальной безопасности (СНБ) продолжает готовить многостраничные инструкции для Трампа о том, как следует вести беседы с иностранными лидерами, но что он требует, чтобы руководство было сжато до одной страницы с основными тезисами, - и часто их игнорирует. "Разведданные, раскрытые Трампом на встрече с Сергеем Лавровым, главой российского МИДа, и Сергеем Кисляком, послом России в США, касались заговора ИГИЛ*", - пишут Мэттью Розенберг и Эрик Шмитт в газете The New York Times, ссылаясь на заявления действующего и бывшего чиновников из американской администрации. "Раскрытие информации Трампом не кажется незаконным, - отмечают авторы: - у президента есть полномочия рассекречивать почти все. Но делиться информацией без прямого согласия союзника, который ее предоставил, было крупным нарушением этикета в области шпионажа и может поставить под угрозу очень важные отношения по обмену разведданными". "Помимо того что он разозлил партнера и поставил под вопрос способность США хранить секреты, этот эпизод рискует омрачить первую зарубежную поездку Трампа в качестве президента, - пишет издание. - В пятницу он отправляется в Саудовскую Аравию, Израиль, Италию и Бельгию". Трампа также можно упрекнуть в двойных стандартах, продолжают журналисты. "Президент поставил в центр своей предвыборной кампании критику Хиллари Клинтон за использование ею личного почтового сервера для засекреченной информации - он организовывал скандирование "заприте ее!" на митингах. Однако ничто никогда не указывало на то, что Клинтон раскрыла конфиденциальную информацию от союзника или передала ее противнику", - указывают авторы. По мнению журналистов, случившееся также усилит пристальное внимание к отношениям Трамп с российскими чиновниками. "Если президент Дональд Трамп, как предполагается, действительно слишком много сказал русским, это может нанести серьезный ущерб усилиям США по борьбе с "Исламским государством"*, заявили в понедельник вечером эксперты по разведке и бывшие представители правительственных служб безопасности, - передает Брайан Бендер в Politico. - Если опубликованная в понедельник в The Washington Post история соответствует действительности, это вызывает новые вопросы о подготовленности президента к работе с информацией повышенной секретности, которая является неотъемлемой частью его должностных обязанностей". "Если это правда, это еще один признак, что этого парня невозможно контролировать, - сказал Politico Уэйн Уайт, высокопоставленный сотрудник разведки в Госдепартаменте при администрации Джорджа У.Буша. - Есть "красные линии", которые не должны пересекать даже президенты. Он должен защищать собственные активы. Это по-настоящему пугает наших людей, особенно тех, кто управлял отношениями при получении информации". "Это по-настоящему кошмарный сценарий для разведывательного сообщества", - сказал MSNBC Нед Прайс, бывший офицер ЦРУ и член СНБ США при Обаме. Элиот Коэн, другой чиновник Госдепа эры Буша, назвал упомянутый репортаж "ужасающим", передает издание. "Такой случайности хватило бы, чтобы уволить другого человека. В случае преднамеренности это измена", - написал Коэн в Twitter. Администрация Трампа немедленно отклонила сообщение The Washington Post как ложное, говорится в статье. Однако The Washington Post утверждает, что должностные лица СНБ были достаточно обеспокоены словами Трампа и связались по этому поводу с разведслужбами. Даже если Трамп поделился лишь минимальной информацией, которая считалась строго секретной, ряд представителей разведсообщества считают это наглядным напоминанием об их сомнениях, можно ли передавать конфиденциальную информацию в сфере нацбезопасности президенту, который отклонил их экспертизу и не имеет опыта работы в правительстве или вооруженных силах, говорится в статье. Если американский президент выболтал совершенно секретные сведения России, это "заставит задуматься и правительство Германии", пишет обозреватель Sueddeutsche Zeitung Торстен Денклер. И без того богатое на причуды президентство Дональда Трампа "теперь обрело новые грани", пишет автор: по информации The Washington Post и сайта Buzzfeed, Трамп якобы "передал сверхсекретную и очень важную информацию о террористической организации "Исламское государство"* двум неожиданным гостям из России". Своими действиями Трамп нанес огромный вред сотрудничеству с союзником, который, по всей видимости, имел доступ к непосредственному руководству ИГИЛ*, подчеркивает Денклер. Белый дом опровергает эту историю. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал то, как пресса описала состоявшуюся встречу, "фальшивкой". После прихода Трампа в Германии начались дискуссии, стоит ли продолжать с США сотрудничество в сфере спецслужб на прежнем уровне, отмечает немецкий журналист. Пока что правительство ФРГ не намерено ничего менять. "Но теперь эта дискуссия может разгореться заново", - полагает Денклер. "Гордыня и любительское отношение губят президента Трампа, когда дело доходит до его российской проблемы. И это еще самое доброжелательное объяснение", - утверждает Аарон Блейк в The Washington Post. На встрече с высокопоставленными российскими чиновниками, проведение которой на следующий день после отставки Коми и так было сомнительным решением, Трамп, поделился информацией повышенной секретности об "Исламском государстве"*. Дать "враждебной России стратегическое преимущество в Сирии, где ее цели отличаются от наших", пишет автор, это "худшее, что Трамп мог сделать на той встрече". "Учитывая, какой необычный Трамп политик и как потрясены мы все были, когда его избрали президентом, мы находимся в постоянном поиске альтернативных объяснений эксцентричных вещей, которые он делает. Может быть, твиты работают! Может быть, за его оскорбительными комментариями стоит расчет! Может быть, он просто старается нас отвлечь! Может быть, он на самом деле тайный политический гений, несмотря на то, что его рейтинг одобрения - 36%!" - пишет Блейк. Однако отставка Коми с плохо проработанными последствиями, а теперь раскрытие информации повышенной секретности России "рисуют довольно ясную картину, - считает автор: - это президент, который стреляет от бедра. Да, иногда он стреляет от бедра и попадает в цель, но такая манера приносит ему крупные, крупные проблемы теперь, когда он президент Трамп, а не кандидат Трамп. Одно дело - сказать что-нибудь оскорбительное на праймериз в Нью-Гемпшире, другое - поставить под угрозу инструменты по борьбе с терроризмом из-за того, что говоришь не подумав". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.