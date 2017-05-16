Мечта об экспансии в Азии после столкновения с Западом

"Расширить китайский проект Шелкового пути третьего тысячелетия на Россию, чтобы отвести "страх" экспансии Пекина в Азии. И в то же время пристально следить за шагами Трампа. На саммите в Китае Путин вернулся к мантре, вокруг которой в течение трех лет вращается политико-экономическая стратегия Кремля: знаменитый "поворот к Азии" - геополитический разворот к Востоку, особенно к Китаю", - пишет Лучия Сгуэлья в итальянской газете La Stampa. По словам автора, "поиск альтернативы торговле с ЕС и США после столкновения с Западом вслед за захватом Крыма и санкциями стал необходимостью". Как напоминает журналистка, Путин объявил об этом в Шанхае в 2014 году, закрепив поворот к Азии соглашением на сумму в 400 млрд долларов, чтобы поставлять российский газ в Китай. По словам директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, вчера "Путин развил стратегию, направленную на Большую Евразию, которая стала концептуальным обрамлением Кремля".

"Старая мечта, которая может получить новые шансы после "Брекзита": интегрированное экономическое пространство "от Лиссабона до Владивостока", что покрывает большую часть путей, через которые должен пройти новый Шелковый путь, - говорится в статье. - Ее первый рычаг - это Евразийский экономический союз, созданный по желанию Путина и окрещенный "СССР 2.0", в который кроме Москвы входят Белоруссия, Армения и Центральная Азия, представленная Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Путин хотел бы, чтобы туда вошел Китай, чтобы соединить союз с [инициативой] "Один пояс, один путь", став узлом между Китаем и Европой, но Китай ответил отрицательно".

В общем, три года спустя поворот к Азии не стартует, пишет журналистка. "А соглашения с Китаем, от газа до обороны, чахнут на фоне задержек по причине кризиса двух соответствующих экономик и падения нефти".

"На этот раз Китай руководит: Путин без энтузиазма дожидается за пианино Си. Отношения между двумя странами, давними противниками в советские времена, остаются отягощенными недоверием. А теперь, когда Китай становится глашатаем глобализации в борьбе с Трампом, что будет делать Владимир, друг Дональда? - задается вопросом журналистка. - Трамп, возможно, не возражал бы против лидерства России, а не Пекина, в Азии. Однако борьба за превосходство в Евразии ведется между мягкой силой торговли со стороны Китая и энергетически-оборонным железом России, и Москва рискует проиграть", - подытоживает автор.