Гонконг отклонил просьбу о предоставлении убежища беженцам, которые прятали Эдварда Сноудена

Семь человек шриланкийского и филиппинского происхождения, прятавшие Сноудена, рискуют быть высланными из Гонконга, несмотря на то, что они находятся под угрозой преследования в своих странах. Сейчас начата процедура по предоставлению им политического убежища в Канаде, пишет корреспондент Le Monde в Гонконге Флоранс де Шанжи.

Семь политических беженцев, четверо взрослых и трое детей, шриланкийские и филиппинские граждане, поочередно прятавшие американского информатора Эдварда Сноудена в июне 2013 года, прежде чем он получил убежище в России, недавно получили отказ на свою просьбу о предоставлении убежища со стороны министерства иммиграции Гонконга в понедельник 15 мая, говорится в статье.

Их адвокаты указали, что у них есть две недели для подачи апелляционной жалобы, прежде чем они будут высланы из бывшей британской колонии. "Совершенно невероятно, чтобы глава иммиграционной службы принял решение одновременно по семи досье, которые при этом были поданы в различные даты и при различных обстоятельствах. Кроме того, необходимость подавать апелляционную жалобу по семи досье за две недели - это запредельно. Я никогда такого не видел за все годы своей карьеры", - заявил Le Monde их адвокат Роберт Тиббо, который усматривает в этом свидетельство того, что с его клиентами так обращаются из-за роли, которую они сыграли в деле Сноудена. Это он, заботясь о защите Эдварда Сноудена, придумал спрятать его "там, где никому не придет в голову его искать", до тех пор, пока не найдется средство вывезти бывшего консультанта АНБ из особого административного региона Гонконга.

В течение трех лет гонконгский эпизод саги Сноудена оставался в секрете, говорится в статье.

"Роберт Тиббо утверждает, что различные правительственные службы регулярно пытались получить сведения о пребывании Сноудена у его клиентов, которые были допрошены по этому поводу еще в конце апреля. Их отказ сотрудничать стоил им, по словам их адвоката, потери небольшого госпособия, которое они получали", - передает журналистка.

"Сейчас они находятся под угрозой преследования и пыток, если будут отправлены в свою страну", - считает международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Если не брать во внимание особый политический контекст, то подобный отказ не является неожиданным. Он вписывается в гонконгскую правовую систему, в принципе считающуюся недружелюбной к лицам, просящим убежища. На 30 тыс. просьб о предоставлении убежища начиная с 1992 года, всего лишь 73 получили положительный ответ, говорится в статье.

"В результате этого отказа беженцы оказались в более уязвимом положении, чем когда-либо, и срочно нуждаются в защите, - заявил Le Monde канадский адвокат Марк-Андре Сегуин, прибывший из Монреаля, чтобы представлять их интересы. - Нам захотелось сделать эту информацию достоянием общественности в марте, чтобы канадская публика получила возможность выразить свою поддержку и солидарность этим необыкновенным людям, которые могли бы стать их соседями".

"Помимо инициативы Роберта Тиббо, который уже собрал благодаря кампании по привлечению общественного мнения около 100 тыс. долларов (91 тыс. евро) в пользу своих клиентов, сам Эдвард Сноуден бросил клич в защиту своих друзей по несчастью, чье безоговорочное гостеприимство во многом способствовало его выезду инкогнито, живым и невредимым, из Гонконга 23 июня 2013 года, к великому разочарованию Вашингтона", - сообщает де Шанжи.

"Нам ясно дали знать, что канадский министр иммиграции Ахмед Хуссен, сам бывший беженец из Сомали, поймет срочность и важность этого досье, - заявил Марк-Андре Сегуин. - Канада - это их последняя надежда". Ответ из консульства Канады в Гонконге может быть получен через несколько дней, говорится в статье.