Надо ли было наносить визит в Госдуму?

Делегация швейцарских парламентариев принята в Москве председателем Госдумы. Остается лишь пожелать, чтобы она не проявила себя слишком снисходительной к режиму Владимира Путина, пишет обозреватель швейцарской газеты Le Temps Франсуа Нордманн.

"Вопрос отношений с Россией - один из самых щекотливых из тех, с которыми должны столкнуться европейские государственные канцелярии. Как рассматривать и останавливать милитаристские поползновения Москвы, атаки на образ жизни и ценности Запада, попытки территориального захвата и агрессивности в международных отношениях?" - пишет автор.

"Швейцария осознает, что Россия держит под угрозой дестабилизации часть Северной и Восточной Европы, и знает о реакции стран этого региона, в частности в НАТО. В то же время географически она отодвинута от переднего края и поэтому считает себя в большей безопасности - по крайней мере, в военном плане, - пишет автор. - Но в том, что касается политической и психологической кампании против свобод, Швецария затронута так же, как ее западные партнеры, жертвы целевых вмешательств в их цифровые системы, в особенности в электоральный период. Она силится определить свою срединную линию, политика нейтралитета подталкивает ее к тому, чтобы выступать за дипломатический диалог с Россией и при этом не расходиться со своими друзьями из ЕС: вместе с ними она осудила нарушение международного права в Крыму и Донбассе".

"Подобная двусмысленность находит отражение в политике отсутствия санкций, которую она ведет в отношении к Российской Федерации начиная с 2014 года: Швейцария не может игнорировать санкции, наложенные ЕС, но сама их не применяет! Таким образом, Швейцария информирует людей, подвергнутых карательным мерам по решению Брюсселя, о том, что они не могут обращаться в швейцарские учреждения с целью обойти санкции. Банковские учреждения не дадут им возможности избежать последствий санкций", - поясняет Нордманн.

"Несомненно, геостратегические соображения такого рода привели к тому, что Юрг Шталь, председатель Национального совета - нижней палаты швейцарского парламента - принял приглашение председателя Госдумы в этом году. Он находится в России со вчерашнего вечера в сопровождении двух своих заместителей, представителей всех групп, заседающих в бюро Национального совета, генерального секретаря парламента и уполномоченного в области внешний сношений", - говорится в статье.

"Остается лишь пожелать, чтобы спутники председателя Шталя внесли поправки в его высказывания, если они окажутся слишком снисходительными по отношению к путинскому режиму. Они, к примеру, могли бы руководствоваться свежим аналитическим материалом швейцарской Социалистической партии, в котором говорится, что "путинизм основан на централизации политической власти, объединенной с узкой кастой олигархов. Вместо того чтобы усиливать правовое государство и разделение полномочий, Госдума переродилась в комитет послушных парламентариев". На правда ль, прекрасное вступление к теме?" - комментирует Нордманн.