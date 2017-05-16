Эдуард Филипп, вице-король эры Макрона

Новый французский президент назначил приближенного Алена Жюппе на пост премьер-министра. В эту среду в его правительство должны войти еще несколько представителей правых сил, пишет журналист Le Temps Ришар Верли.

"Почему 46-летний Эдуард Филипп, мэр города Гавр и депутат от "Республиканцев", согласился во вторник стать премьер-министром Макрона, которого он еще недавно попрекал за "беззастенчивый популизм"? Несомненно, потому, что шанс прекратить раскол между правыми и левыми сейчас представляется более реальным, чем прежде. "Макрон вырос не из какой-то политической партии, - поясняет один сенатор, присоединившийся к новому главе государства, избранному 7 мая. - И он настоятельно нуждается в том, чтобы опереться на тонкого знатока парламентской машины, которую он успел лишь опробовать в качестве министра экономики между 2014 и 2016 годом". Расшифровываем: новый обитатель Матиньонского дворца может "воспользоваться" благоприятными обстоятельствами", - пишет автор статьи.

Выбор Филиппа, оказавшегося не у дел после поражения Жюппе на праймериз правых, смахивает на переманивание политических кадров, замечает Верли.

"Другой аргумент, который, несомненно, убедил Филиппа согласиться на высокорискованную миссию в Матиньонском дворце, - разделение функций, обещанное Мароном. Убежденный, что французы нуждаются в президенте с "регалиями монарха", после непопулярного мандата Франсуа Олланда, новый обитатель Елисейского дворца в качестве приоритета хочет посвятить себя отлаживанию механизма ЕС и в ближайшие месяцы намерен показать, что его молодость не является неблагоприятным фактором на международной арене, - считает журналист. - Таким образом, гипотеза о том, что премьер сосредоточится на внутригосударственных вопросах и проведении экономических и социальных реформ, призванных сделать Францию более либеральной, имеет право на существование".

"С точки зрения политической этот нормандец по происхождению (дедушка Филиппа был докером), наделенный даром подражания, автор двух детективных романов, прошедший через частный сектор, теперь должен действовать быстро. До первого тура парламентских выборов 11 июня у него было три приоритета: защитить линию противодействия "Национальному фронту", привлечь центристских депутатов Союза демократов и независимых (UDI) и сгруппировать вокруг себя разочарованных сторонников двух деятелей, которым традиционные правые обязаны сегодняшними несчастьями: это Николя Саркози и Франсуа Фийон", - говорится в статье.

"Макрон (...) прекрасно знает, что он силен своими 66,1% голосов, полученными 7 мая в поединке с Марин Ле Пен. Это лучший электоральный аргумент нового французского президента. Именно ему французы оказали доверие", - отмечает журналист.

"В таком контексте было бы ошибочным полагать, что премьер-министр Филипп является главной опорой предстоящих политических перемен во Франции. Даже если он сумеет расколоть правых, он не обладает ресурсами всего за один месяц стать главнокомандующим нового большинства в парламенте. Ему придется на всех уровнях опираться на президента, который его назначил и который остается двигательной силой своей невероятной ставки на переустройство", - пишет журналист.

"Что бы ни говорили его сторонники, пятилетие Макрона не станет временем тандема. Новому главе государства удалось убедить французов в одиночку. В этом абсолютная новизна его образа действий, но также и ахиллесова пята ввиду предстоящих политических баталий", - заключает Верли.