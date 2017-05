16 мая 2017 г. Редакция | The New York Times Москвичи борются за свои трущобы На первый взгляд, любой житель московской пятиэтажки должен радоваться переезду, пишет редакция The New York Times. "Спешно построенные, чтобы справиться с хронической нехваткой жилья после Второй мировой войны, и рассчитанные не более чем на 25 лет, потрепанные, потрескавшиеся ветхие здания с крохотными квартирками, известны как "хрущевки". Это игра слов от фамилии советского лидера Никиты Хрущева, при котором была построена их большая часть, и слова "трущобы", - говорится в статье. "Когда московские муниципальные власти предложили жителям аналогичные квартиры в современных зданиях, более удаленных от центра, чтобы снести тысячи зданий, они вдруг вышли на улицы", - пишет издание. По подсчетам организаторов, около 30 тысяч человек вышли на митинг в воскресенье - это большая цифра для страны, где власти не поощряют протесты, считает издание. Но полиция не вмешивалась. В отличие от протестов политической оппозиции, этот митинг имел более конкретные цели и носил более универсальный характер для россиян. Нынешний проект был изначально одобрен Владимиром Путиным, который полагал, что идея переселения в современные дома будет популярной. Но очевидно, он недооценил мантры риелторов: расположение, расположение и еще раз расположение, говорится в редакционной статье. Большинство хрущевок расположены у метро. Жители хрущевок тут же заключили, что мэр Москвы Сергей Собянин намерен переселить их в отдаленные районы, получив контракты на строительство дорогого жилья, и, не теряя времени, выразили свой протест. "Люди теперь считают себя не подопечными патерналистского государства, а владельцами, у которых есть право голоса в вопросах управления их собственностью и их городом. Времена изменились, мистер Собянин", - заключает издание. Источник: The New York Times