Покер вокруг ухода "Торнадо"

Отказ Турции допустить делегацию немецких депутатов на авиабазу Инджирлик, где дислоцированы немецкие военные, может стать "поворотным пунктом в военном сотрудничестве двух стран", пишет Матиас Гебауэр на страницах Der Spiegel, напоминая о том, что осенью 2016 года ФРГ и Турция уже спорили по аналогичному поводу. Тогда - на фоне дипломатического разлада из-за резолюции Бундестага по геноциду армян - странам лишь с большим трудом удалось договориться.

На этот раз "правительство Германии настроено значительно серьезнее, и немецкий МИД вместе с канцлером Ангелой Меркель открыто грозят вывести немецких военнослужащих из Турции, если стороны не найдут компромисс", говорится в статье. "Реакция Германия показывает, насколько в Берлине недовольны играми правительства президента Эрдогана", - комментирует Гебауэр. Немецкий МИД начиная с апреля добивается разрешения на визит парламентариев в Турцию, и, поскольку до середины прошлой недели ответ так и не был дан, министр иностранных дел Габриэль затронул эту тему во время разговора с турецким премьером Бинали Йылдырымом. В воскресенье посол Германии в Турции сообщил об отказе.

Действия турецкой стороны, подчеркивает автор, никак не связаны с миссией немецких военных. В немецких военно-воздушных силах утверждают, что "сотрудничество как на земле, так и в воздухе функционирует хорошо и турки показывают себя хорошими хозяевами". "Турция использует вопрос визита депутатов в качестве козыря в политическом покере, - продолжает Гебауэр. - В частности, в Анкаре злятся на власти Германии из-за решения немецких судов предоставить убежище турецким военнослужащим, которым в Турции грозит преследование как приверженцам проповедника Фетхуллаха Гюлена". С точки зрения Турции, "Германия защищает террористов".

Берлин надеется, что угроза вывести солдат заставит Турцию изменить позицию, но времени, чтобы найти решение, не так уж много, пишет автор. На этот раз немецкие политики стали значительно жестче выступать за вывод солдат Бундесвера из Турции. Политика жестких мер по отношению к Эрдогану выгодна и в предвыборной борьбе. К примеру, глава немецких "Зеленых" Джем Оздемир заявил, что правительство Германии больше не может мириться с "грабительской внешней политикой Турции", передает издание.

Между тем ситуация оказывается сложной и для немецких военных: никто в немецких ВВС не хочет уходить из Инджирлика, тем более, что там Германия "физически находится рядом с представителями шести десятков стран, входящих в коалицию". "Для нас уход стал бы безумием, - утверждают в армейских кругах. - Подобное политическое решение явно будет противоречить военным интересам".

Однако концепция по уходу из Турции у Бундесвера имеется, сообщает Гебауэр. По информации Der Spiegel, еще в конце ноября прошлого года в качестве лучшей альтернативы для Инджирлика была выбрана авиабаза имени Маваффика Салти в Иордании. В документах для внутреннего пользования значится, что она "соответствует практически всем оперативным требованием" и "Иордания и ВВС США, которые уже присутствуют на базе, настроены положительно и готовы помочь". В то же время переезд приведет к существенным затратам - в Бундесвере считают, что из Инджирлика в Иорданию придется перебросить порядка 200 морских контейнеров, к тому же, пока немецкие "люфтваффе" полностью обустроятся на новом вместе вдали от коалиции, точно пройдет месяц или два, говорится в статье.